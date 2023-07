Continuando sobre la línea pop, pero siempre buscando sorprender en la escena regresa Alex Ponce con nueva música. Bajo el título de “Traición” el artista nacido en Ecuador nos sorprende con una interesante pieza de tintes oscuros y que contiene un potente coro musical.

“Después de sacar “Plan”, tenía esa pequeña presión de ver con qué le sigo y cuando la escribí supe que era esta canción, me encanta. Es un tema bastante experimental, jugamos mucho con las voces. En esencia es relativamente sencilla, pero en realidad tiene un millón de tracks. Va por el pop, bastante oscura y podría decir que hasta fantasmagórica a ratos por las voces que le metimos y cómo éstas acompañan las melodías”, describe Alex Ponce.

Como es costumbre la letra de “Traición” es autoría del mismo Alex Ponce, quien en esta ocasión también se involucró más en la producción, trabajando nuevamente a lado de Adam Martinez, Johnny Carter y Marcos Martinez.

“Es muy lindo trabajar con ellos, es un equipo con el que ya tengo muchísima confianza. Por lo general yo hago una maqueta, grabo guitarras, las voces y envío; en esta ocasión fue más en grupo porque tuve la oportunidad de ir a Chicago y estar más metido en todo”.

Alex Ponce estrena su nuevo sencillo “Traición” (Cortesía)

“Traición” viene acompañada por un video filmado en Guayaquil, Ecuador y se realizó bajo la dirección de Desperdiciado. Este nuevo corte marca la línea por la que Ponce y su equipo han decidido llevar su carrera, la cual mantiene al joven artista motivado a seguir trabajando en su música.

“Estuve 4 meses sin sacar música desde que salió “Plan”, así que estoy muy emocionado, trabajando un montón para no bajarle y que siga creciendo la música. Me encanta “Traición” creo que es una canción con mucho potencial y siento que tiene algo similar con “Plan” que es un tema diferente que te guste o no te guste te hace decir qué es esto que estoy escuchando. Estoy muy orgulloso y ansioso de que la gente la pueda escuchar”.

En marzo pasado Alex Ponce estrenó su primer EP titulado “Ser Humano”, el cual representó su primer proyecto con NEON16, empresa discográfica independiente que hoy en día es una de las gigantes de la música, siendo así uno de los pocos ecuatorianos de la industria que logra un contrato internacional.

