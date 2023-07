Olga Segura y Michelle Rodríguez se unen en el corto ‘Elefanta’

El corto animado que lleva por título ‘Elefanta’ fue inspirado por la famosa canción ‘Un elefante se balanceaba’; sin embargo, tomó un giro distinto al centrarse en plasmar un mensaje de solidaridad entre la comunidad latina, de la mano de colaboradoras como Olga Segura, Michelle Rodríguez, Yalitza Aparicio, Kate del Castillo, Mabel Cadena, entre otras mujeres que se sumaron para colaborar en el proyecto.

‘Elefanta’ resonó como un coro de esperanza y entusiasmo sobre la diferencia que genera una cadena de apoyo entre personas que pertenecen a una misma comunidad, sin importar el lugar que ocupen en cierta industria, como fue el caso del elenco que participó en el corto.

Olga Segura y Michelle Rodríguez se unieron para ‘Elefanta’

En entrevista con Publimetro, Olga Segura y Michelle Rodríguez hablaron sobre su involucramiento en este proyecto, sobre los retos que enfrentaron, pero sobre todo en la forma en la que ‘Elefanta’ logró marcar algo en su vida a nivel profesional y personal.

“Yo me siento muy afortunada primero porque desde que conozco a Olga lo primero que hizo fue tenderme la mano y creo que se encarga no sólo en discursos, si no en acciones de generar vínculos y me parece maravilloso ver cómo fue construyéndose el proyecto, me parece que es un regalo personal, estoy muy enamorada de lo que hago y poder generar discursos a partir del arte me parece lo más padre y creo que este proyecto es infinitamente poderoso porque hay muchas mujeres que son o que somos voceras en cada una de nuestros trabajos” dijo la actriz.

Olga Segura y Michelle Rodríguez y su trabajo en ‘Elefanta’ (Redes Sociales)

‘Elefanta’ comenzó a realizarse desde enero de 2020, justamente nació a partir de la participación que tuvo Olga Segura en un panel de representación latina en Hollywood que se llevó a cabo en el Festival de Cine de Sundance, luego de varios años de proceso la directora explicó los cambios que experimentó el proyecto.

“Las animaciones son carísimas, aunque son cinco minutos al final de los créditos aparece toda la gente que estuvo involucrada y dices wow. Yo he producido otras cosas, pero nunca animación y tampoco estando como directora, guionista, productora y creadora. El universo me dio la oportunidad de poder como ir creando poco a poco este proyecto y fue muy tardado, pero estamos muy contentos de que ya salió y que les esté gustando” reveló Olga Segura.

Olga Segura y Michelle Rodríguez y su trabajo en ‘Elefanta’ (Cortesía)

Finalmente, Olga Segura y Michelle Rodríguez hablaron sobre el mensaje o la reflexión que planean que se genere a partir de la historia que cuenta ‘Elefanta’ y el peso que pueda representar en distintas generaciones.

“Que sea un mensaje no nada más para las mujeres. Yo creo que es un mensaje que lo podemos aplicar para todos, el apoyarnos unos a los otros, el ayudarnos a tendernos la mano, los mexicanos lo sabemos hacer muy bien, a veces necesitamos como un empujoncito, pero cuando nos toca hacerlo lo hacemos muy bien” señalaron.