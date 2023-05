Historias inspiradoras invaden ‘Voces de la Diversidad’

Los contenidos de las plataformas de streaming han comenzado a optar por sumarse a concientizar sobre temáticas importantes, con el objetivo de romper con ciertos estereotipos, es por ello que recientemente Disney estrenó la campaña titulada ‘Voces de la Diversidad’.

‘Voces de la Diversidad’ se construyó como un proyecto enfocado en capturar las historias de seis personas, mismas que se caracterizan por evidenciar las vivencias de actores, atletas y activistas que han lidiado con diversos obstáculos a lo largo de sus carreras.

Entre las historias se encuentran personalidades como: Gustavo Sánchez (atleta y medallista paraolímpico), Michelle Rodríguez (actriz, cantante y comediante), Morganna Love (mujer trans, cantante y actriz), Santiago Corona (hombre trans), Socorro Casillas (actriz y profesora de Lengua de Señas) y Yalitza Aparicio (activista y actriz).

Entrevista con Michelle Rodríguez y Socorro Casillas

En exclusiva para Publimetro, Michelle Rodríguez y Socorro Casillas hablaron sobre su involucramiento en este proyecto, así como también de la importancia de trabajar en producciones que generen un impacto social.

Socorro Casillas expresó su emoción al participar en ‘Voces de la Diversidad’ especialmente porque es una de las primeras mujeres sordas en integrarse a una producción de este tipo, la cual remarca el reconocimiento de todas las personas y sus identidades.

“Me siento muy emocionada porque es la primera vez que que se invita a participar una persona sorda en un proyecto de este tipo, también a personas trans, a todas las personas que participamos, personas con discapacidad, antes era bien difícil poder acceder a este tipo de lugares. A mí me encantó participar y que se reconozca cada una de las personas que estamos en estos vídeos, ahí nos podemos dar cuenta que no es estar segregados, no es estar separados, si no más bien como Disney lo está haciendo aceptarnos entre todas, todos, todes y empezar a difundir ese mensaje a nivel mundial” dijo Socorro Casillas.

Además de que cada integrante del elenco habló de sus vivencias enfrentando ciertas barreras o dificultades, al mismo tiempo entrelazaron su historia con la de un personaje animado de alguna película de Disney.

“El tema de mi cápsula fue el personaje de ‘Encanto’ y que esa historia hace que me identifique porque aunque es una persona fuerte que la hacen a un lado, lo que tiene que hacer es romper esas barreras, barreras con las que yo también me he topado en la vida, con las personas oyentes, porque siempre a los sordos nos hacen aparte, muchas veces con esas barreras. Me di cuenta muy tarde de que podía ser parte, que sordos y oyentes debemos ser incluidos, pero antes no, no conocíamos ese tipo de cosas, ni siquiera sabíamos cómo romper esas barreras, hasta tocar puertas para que se nos abrieran y saber que nosotras las personas sordas, somos personas talentosas” explicó Socorro.

Respecto al futuro del involucramiento de las personas y sus disidencias, ambas actrices lo perciben como alentador, puesto que las plataformas, directores y productores se encuentran mucho más conscientes de representar a cualquiera.

“Creo que definitivamente los tiempos están cambiando, no estamos al cien porque todavía hay muchos prejuicios, todavía hay mucha gente que juzga, todavía hay mucha gente que duda de las capacidades de los demás y que no da la oportunidad de demostrar, de probar, de ver lo que todos podemos hacer o lo que todos queremos hacer, pero ahí vamos, definitivamente este tipo de proyectos hacen un cambio enorme para la sociedad. Creo que cada vez hay más oportunidades para sentirnos incluidos y para sentirnos parte de él. Específicamente como actrices creo que cada vez hay más oportunidades y hay más discursos en donde cabemos todos y creo que si no habrá que generarlos para que podamos estar” explicó Michelle Rodríguez.