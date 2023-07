Hija de Carlos Villagrán ‘Kiko’ confiesa que tiene cáncer

Carlos Villagrán se convirtió en uno de los actores más populares de México por su interpretación como ‘Kiko’ en el programa “El Chavo del 8″; su hija menor, Vanesa Villagrán tomó un rumbo profesional totalmente distinto al de su padre; sin embargo, recientemente su vida cambió por completo al ser diagnosticada con cáncer.

Vanesa Villagrán trabaja como la representante del famoso actor, pero eso no es todo, ya que ha ganado popularidad en distintas plataformas, como por ejemplo en OnlyFans, convirtiéndose en una de las creadoras mejor pagas por su exclusivo contenido.

Kiko y su hija Vanesa Villagrán

Vanesa Villagrán padece cáncer

La modelo suele ser bastante activa en redes sociales, con el objetivo de no perder la interacción con sus seguidores, aunque la mayoría de sus publicaciones son selfies, hace poco sorprendió con una fotografía en la que fue captada al recibir un tratamiento, revelando que padece cáncer.

“El 6 de junio me diagnosticaron cáncer, no lo podía creer, 2 cirugías y aun no lo creía, para mi y mi familia fue muy sorpresivo. Vi como a 6 oncólogos, no salía del hospital, de informarme, de estudios de todo tipo, de consejos, de videos, no sabía donde refugiarme, me sentí tan perdida, una vez más tenía que enfrentarme ahora a esta prueba de Dios y aceptarla” escribió Vanesa en una publicación de Instagram.

Aunque Vanesa no reveló qué tipo de cáncer padece, mencionó que ya se sometió a dos cirugías y que actualmente se encuentra recibiendo quimioterapia para poder combatir la enfermad.

Entre los agradecimientos que dedicó desde su perfil de Instagram resaltó el nombre de su padre, Carlos Villagrán, quien de acuerdo con la creadora de contenido se ha mantenido al tanto de su salud.

“Mi familia completa ha estado al pendiente de mi, mi papá a distancia, diario me habla por teléfono, lloramos pero está 100% al tanto de todo y hablando con doctores para que me ayuden. Antes de irse me dijo que contaba 100% con su apoyo, me dice que todas las noches pide por mi. Te amo” añadió.