Nicola Porcella habría sido abusado en ‘La casa de los Famosos’

El reality show de ‘La casa de los Famosos México’ se ha convertido en un fenómeno de la televisión, ya que ha logrado enganchar a una gran audiencia; no obstante, la producción suele ser señalada constantemente por supuestos fraudes, así como también al encubrir o justificar ciertas acciones de los habitantes.

Los integrantes del ‘team infierno’ han generado un vínculo bastante fuerte como parte de una estrategia; sin embargo, suelen tener una convivencia que en varias ocasiones genera indignación, como por ejemplo por lo que ocurrió después de terminar la fiesta temática, señalando que Nicola Porcella habría sido abusado.

Team Infierno. (Foto: Twitter.)

¿Nicola Porcella fue abusado dentro de ‘LCDLFM’?

Este viernes 28 de julio se llevó a acabo la fiesta temática que traslado a los participantes a la prehistoria, luego de una noche de convivencia tranquila y una dinámica divertida que preparó ‘la jefa’, los famosos se dirigieron a sus habitaciones, en donde habría ocurrió la presunta agresión contra Nicola.

Nicola Porcella está en La Casa de los Famosos México Instagram Nicola Porcella

En lo que parecía un ‘juego’ tranquilo, Sergio Mayer y Wendy Guevara tiraron al piso al peruano, posteriormente le quitaron la ropa interior, Poncho de Nigris se unió para dar nalgadas a su compañero, mientras Mayer destapó una crema y comenzó a untarla por los glúteos de Nicola, quien rápidamente pidió que se detuvieran.

“No, no, no. Ya, ya no juego” dijo Porcella mientras aún se encontraba en el piso del cuarto.

Sergio Mayer a sus casi 60 años dentro de su contenido familiar es tocar o exponer el cuerpo de los demás cada que puede, se lo aplauden porque les causa morbo verlo “es divertido”, no respeta el cuerpo ni a las personas! #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/qeOLQn3hoy — Jay (@KellerWiser) July 29, 2023

Después de que los habitantes se quitaran, el exfutbolista se levantó y se cubrió con un playera, luego de retirarse del cuarto para limpiarse la crema, en el momento que regreso Sergio Mayer mostró un cepillo de dientes y lanzó un comentario, “Te salvaste porque esto iba directo a ti” .

Nicola Porcella La visita de la mamá de Nicola trajo muchas sorpresas (La casa de los famosos)

Pese a que el hecho ocurrió en la madrugada de este 29 de julio, usuarios de redes sociales han reaccionado con indignación al video, puesto que consideran que el comportamiento de los habitantes rebasó el límite, es por ello que solicitan que la producción tome cartas en el asunto y expulse a los involucrados.