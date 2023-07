Laura G pasa su último día en ‘Venga la Alegría’

Desde hace semanas comenzó a especularse sobre la salida de Laura G del programa matutino ‘Venga la Alegría’; sin embargo, permaneció como un rumor hasta el pasado 25 de julio, ya que la presentadora de televisión lo hizo oficial a través de un video que publicó desde sus redes sociales.

También te puede interesar: Laura G habla de su salida de ‘Venga la Alegría’ y TV Azteca

Luego de cuatro años en el programa de TV Azteca Laura G anunció su salida, además de hablar de lo motivos que la llevaron a tomar la decisión, aparentemente por querer inaugurar una nueva etapa en su vida y sobre todo para disfrutar por completo de su familia, sin la necesidad de tener que pedir algún permiso laboral.

“Llevo seis años de estar trabajando en una empresa maravillosa, pero estar en un matutino es demandante, es un programa en el que tienes que estar de lunes a viernes como todos los trabajos pero estoy en un momento de mi vida en el que mis hijos están creciendo y no me quiero perder absolutamente nada de ellos quiero gozar a mi familia. La verdad es que me cuesta mucho trabajo pedir permisos en el área laboral. Llevo desde los 13 años ininterrumpidos trabajando en la tele y es algo que amo” explicó.

Laura G se despide de ‘Venga la Alegría’

Tal y como lo había anunciado Laura G, este viernes 28 de julio fue su último día en ‘Venga la Alegría’, es por ello que antes de que el programa llegara a su fin, los conductores se reunieron para despedirla en compañía de sus dos hijos que asistieron al foro.

Luego de un recuento de los momentos más importantes que compartieron como equipo, Laura rompió en llanto al dedicar unas palabras para sus compañeros, al mismo tiempo de demostrar su agradecimiento por la televisora que le abrió las puertas durante cuatro años.

“Trabajar en este lugar es hermoso y lo hablaba con Pato, que uno va cambiando y este trabajo en especial se volvió parte de mi familia, estoy muy agradecida con Azteca porque me dio unos años maravillosos, pero me dio una familia y no es cliché, realmente amo las personas que están aquí, a los que conocen y no conocen. Cuando pasa todo el tema de la renovación dije: lo único que quiero es que mi despedida sea el 28 de julio” mencionó la conductora.

Como era de esperarse, los presentadores que permanecerán en el programa externaron su apoyo por la decisión de Laura G, pero al mismo tiempo revelaron que será difícil acostumbrarse a no tener su presencia en el foro; no obstante, se mantienen entusiastas por el vínculo que seguirán compartiendo.