Andrea Legarreta y Erik Rubin están de luto

La tarde del domingo 30 de julio, la actriz y presentadora del programa matutino ‘Hoy’ de Televisa, Andrea Legarreta, mediante una triste publicación en su cuenta de Instagram, dio a conocer que su madre Isabel Martínez, perdió la vida. Cabe señalar que tan solo un par de horas antes, realizó una publicación donde celebraba los 57 años de matrimonio de Doña Isabel y su padre, Juan Legarreta.

Muere Isabel Martínez, madre de Andrea Legarreta

Sin embargo, ocho horas más tarde, una nueva publicación opacaría la celebración, “Nuestro corazón y alma están destrozados… Nuestra reina ahora estará mirándonos con sus dulces ojitos como estrellas desde el cielo… Mami no esperaba despedirte tan pronto… No te decimos adiós porque se que siempre vivirás en nosotros … En nuestro corazón… En nuestra alma… En el brillo de nuestros ojos… No me alcanza la vida para agradecer tu amor infinito … Gracias por TANTO mi preciosa!!”, escribió Andrea Legarreta.

¿De qué murió Isabel Martínez?

Cabe señalar que hasta este momento, Andrea Legarreta no ha revelado la causa de muerte de su madre Isabel Martínez, en el caso de Erik Rubin, no ha publicado nada al respecto del deceso de su exsuegra. Se espera que durante el programa ‘Hoy’ del lunes 31 de julio, se realice una homenaje a Doña Chabela.