Revelan que la mamá de Andrea Legarreta no quería que se casara con Erik Rubín. / Foto: Instagram @erikrubinoficial

Fue en el año 2000 cuando la presentadora de televisión y actriz, Andrea Legarreta contrajo matrimonio con el músico Erik Rubín, sin embargo, el pasado miércoles 22 de febrero, y casi 23 años de matrimonio y dos hijas, la pareja decidió tomar caminos separados.

Andrea Legarreta y Erik Rubín anuncian su separación

“Hoy sentimos que nuestra historia en pareja se ha transformado. Y desde la más profunda sinceridad, respeto y honestidad, y por el gran amor que nos tenemos. Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja, no es una separación de familia. No es un pleito, no existe nada malo, ni turbio y la única razón es la transformación del amor en pareja”, escribieron en un comunicado oficial emitido en redes sociales.

Mia y Nina Rubin Legarreta son hijas de Andrea Legarreta y Erik Rubin. / Foto: Instagram

Tras esta declaración, rumores comenzaron a surgir sobre qué pudo haber pasado entre la pareja, mientras unos mencionaron que habría una infidelidad de por medio, otro más, señalaron que la familia de Andrea Legarreta se interpuso entre su relación.

Revelan que la mamá de Andrea Legarreta no quería que se casara con Erik Rubín

Y tan solo un par de horas atrás, se reveló que Isabel Martínez, madre de Andrea Legarreta, no quería que su hija se casara con Erik Rubín debido a que ella fue presentadora de un reconocido programa de televisión (“Alcanzar una estrella”) donde en un par de ocasiones le tocó interactuar con Timbiriche, donde Erik Rubín es miembro y donde logró alcanzar la fama internacional.

La señora Isabel Martínez compartió que los Timbiriche llevaban una vida de accesos y romances fugaces por lo que no quería que su hija se viera envuelta en un escándalo o en el peor de los casos, que le rompieran el corazón.