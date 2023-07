Hermana de Britney Spears es señalada de “acosadora” por una excompañera de Zoey 101

Una exintegrante de la serie infantil/juvenil de Nickelodeon, Zoey 101, ha realizado serios señalamientos sobre la protagonista de la producción, Jamie Lynn Spears, hermana de Britney Spears.

Se trata de Alexa Nikolas, intérprete de Nicole Bristow en la serie. La actriz, hoy de 31 años, dijo que Jamie Lynn fue una “acosadora” con ella y que la “maltrató” durante los tres años en los que se rodó la serie (entre el 2005 y el 2008).

También te puede interesar: Actriz de ‘Zoey 101′ revela que Jonah Hill habría abusado sexualmente de ella

De acuerdo con una reseña de la revista Quien, Alexa hizo estas declaraciones en el más reciente episodio del H3 Podcast. Dijo que “solo quería ser amiga de todos” y que lamentablemente se encontraba con un “muro” cuando intentaba relacionarse con ella y el resto de los compañeros.

Explica que el acoso y el maltrato “escaló lentamente”. En primer lugar, “no hubo interacción. Ella ni siquiera me respondía”, señala. Hasta que más adelante comenzaron los rechazos directos.

“Luego se convirtió en intimidación en la que ella simplemente me decía cosas duras como: ‘¿Por qué sonríes tanto?”, mencionó Alexa Nikolas.

A mediados de este mes, la misma Alexa Nikolas denunció que fue víctima de abuso sexual de parte de Jonah Hill. Dijo que había un sector de Hollywood que invitaba a las jóvenes estrellas (menores de edad) a fiestas en las que les ofrecían drogas y alcohol.

“Los depredadores nos estaban alimentando a los menores con un montón de alcohol”, dijo Nikola. “Jonah Hill parecía tener los ojos puestos en mí porque en un momento dado quise un cigarro y me dijo que tenía uno en su coche ‘justo afuera’. No me pareció un gran esfuerzo, así que confié en él. Salí y tomó los cigarros de su asiento delantero”, destacó.