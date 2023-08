Adrián Uribe y Guillermo Villegas forman la dupla perfecta en ‘Divina Señal’

‘Divina Señal’ es la nueva película de comedida romántica de la plataforma de streaming Amazon Prime Video, misma que sigue la historia de Checo y Chuma, quienes cambian su vida como criminales al salvarse de una explosión que captan como una especie de señal.

Adrián Uribe y Guillermo Villegas trabajaron por primera vez dentro de una película, dejando como resultado la interpretación de dos personajes, los cuales sirvieron para demostrar su conexión como actores, así como también para plasmar una emotiva historia sin dejar de lado la comedia.

Adrián Uribe y Guillermo Villegas en ‘Divina Señal’

Ambos actores cuentan con una larga trayectoria en la industria del cine mexicano, al trabajar juntos en este proyecto, tanto Adrián como Guillermo intentaron plasmar su química en la pantalla grande para potenciar la historia de sus personajes.

“Al compartir esta historia definitivamente teníamos que hacer algo muy entrañable y definitivamente esa química tenía que traspasar la pantalla y creo que lo logramos, la verdad es que el público que vea esta película se va a divertir mucho y además también le van a llegar ciertas señales divinas, señales en sus vidas, porque la verdad es que tiene buen mensaje” señaló Uribe.

Divina Señal (Cortesía)

Los intérpretes mexicanos lograron identificarse con la historia, puesto que entre el caos que viven los personajes mantienen ciertas características que los convierten vulnerables al develar momentos que cambiaron su vida.

“A lo mejor en algún momento eres egoísta en alguna etapa de tu vida y de repente cuando llega una señal o en este caso, por ejemplo un niño, un hijo, que eso hace que yo ya no tenga que pensar en mí, a lo mejor por eso mi personaje se desentiende. Entonces ahí viene el amigo, el hermano menor, porque es una historia de una relación de hermano mayor y hermano menor. Entonces si en algún momento dado me identifiqué” dijo Adrián Uribe.

Divina Señal (Cortesía)

Finalmente, Adrián Uribe y Guillermo Villegas señalaron la reflexión que encontraron luego de participar en la película; asimismo, sobre la forma en que podría conectar con la audiencia.

“Hay que creer las señales, a veces uno va por la vida y no se da cuenta de cosas que la vida te está diciendo. Mira por aquí, es por acá y por no hacerle caso y no tener esa conciencia se cometen muchos errores y podríamos ahorrar muchos problemas en la vida. Esta peli te dice hazle caso a tu intuición, la del amor y la amistad”

‘Divina Señal’ se estrenará exclusivamente a través de la plataforma de Amazon el próximo viernes 4 de agosto; cabe destacar que estará disponible por 240 países.