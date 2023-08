Angus Cloud grabó un clásico del cine junto a una actriz mexicana: ¿Cuándo saldrá la película?

El mundo del espectáculo sigue en shock por la repentina muerte de Angus Cloud. El actor de 25 años estaba sumergido en una depresión, producto de la muerte de su padre, que había ocurrido hace una semana y tomó la peor decisión posible con respecto a su vida.

Angus había comenzado una carrera brillante en Hollywood. Le faltaba mucho por hacer y siempre será recordado por su papel de Fezco en Euphoria. La tercera temporada ya había sido confirmada por HBO y Cloud iba a ser parte de ella.

Y aunque nos quedamos con las ganas de seguir viendo su talento en pantalla todavía nos queda una producción de él por ver. Antes de morir, Angus Cloud había terminado las grabaciones de un clásico del cine en el que aparecen, entre otras personalidades, la actriz mexicana Melissa Barrera.

Se trata de un Thriller sobre monstruos clásicos que todavía no tiene nombre. Es de Universal Studios y además de Angus y Melissa estarán también: “Giancarlo Esposito (The Mandalorian), Kathryn Newton (Ant-Man y la Avispa: Quantumanía ) o Dan Stevens (Godzilla x Kong: The New Empire)”, reseñó Cultura Ocio.

Será una película de terror que está en buenas manos debido a que se encuentra dirigida por Matt Bettinelli Olpin y Tyler Gillett, líderes de las dos últimas películas de la saga de horror Scream. No tiene fecha de estreno exacta, pero seguro será en 2024.

Muerte de Angus Cloud

El anuncio del fallecimiento del actor de 25 años lo dio a conocer la misma familia a través de un comunicado que enviaron a los medios de comunicación.

“Es con la mayor tristeza que tuvimos que despedirnos de un ser humano increíble hoy. Como artista, amigo, hermano e hijo, Angus fue especial para todos nosotros de muchas maneras. La semana pasada enterró a su padre y luchó intensamente con esta pérdida. El único consuelo que tenemos es saber que Angus ahora está con su padre, quien era su mejor amigo. Angus habló abiertamente sobre su batalla con la salud mental y esperamos que su muerte pueda ser un recordatorio para otros de que no están solos y no deben luchar solos en silencio”, dijeron los familiares en la carta.