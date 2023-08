Mariana ‘Barby’ Juárez estalla al perder prueba en ‘LCDLFM’

La gran final de ‘La casa de los Famosos México’ está cada vez más cerca, es por ello que los concursantes siguen luchando para ganar el premio de 4 millones de pesos, Nicola Porcella es quien se colocó a la cabeza de la competencia, ya que ganó una prueba que asegura su pase a la final.

Nicola Porcella se convirtió en uno de los participantes más populares del reality show, por lo cual generó alegría que se convirtiera en el primer finalista; no obstante, quien demostró su inconformidad fue ‘Barby’ Juárez, hasta el punto de considerar abandonar la casa.

‘Barby’ Juárez estalla contra el ‘team infierno’

El famoso reto para elegir al finalista consistió en que los habitantes debían encontrar un boleto dorado que estaba en una caja; luego de festejar el triunfo del peruano, Poncho de Nigris señaló fraude en la producción, presuntamente al querer coronar a la boxeadora.

“Pero cantado, eso si siento como que ah. Nos acomodaron a todos en los lugares, estaba más que clara que te la querían dar. Nicola se fue a meter desde acá hasta allá” dijo Poncho.

Como era de esperarse, Mariana Juárez reaccionó molesta al ser involucrada en un supuesto arreglo de la dinámica, así como también porque comentó que sería víctima de las críticas de los televidentes. Al mismo tiempo de enfrentar a sus compañeros, ‘Barby’ comenzó a empacar sus cosas para salir del foro.

“Ya no pasa nada en serio, yo no quiero ni siquiera ni seguir, cómo me hacen de que… estaba allá, quieren a hue** esté yo no, ni siquiera es por mí, yo ya prefiero irme en serio, imagínate en la eliminación que esté yo y digan: está comprado, si con Jorge me sentí mal de cómo se estaba sintiendo imagínense yo” añadió Mariana Juárez.

Finalmente, Sergio Mayer, Poncho de Nigris y Wendy Guevara intentaron calmar la situación, argumentando que no era nada personal, más bien eran comentarios contra la producción; aunque ‘Barby’ Juárez decidió continuar en el programa, sigue manteniendo una actitud distante con sus compañeros.