“Es mejor que lo mantengan ellos”: Piqué le da un consejo a Rauw Alejandro tras su ruptura con Rosalía

El mundo del espectáculo se ha visto sacudido en las últimas semanas con la noticia de la ruptura entre Rauw Alejandro y Rosalía.

A pesar de los rumores y las especulaciones que rodearon su separación, ambos artistas confirmaron que su relación había llegado a su fin, aunque no de la manera en que se había especulado.

Recientemente, durante un evento de la “Kings League”, el torneo de fútbol que organiza Gerard Piqué y el famoso streamer español, Ibai, el retirado futbolista español habló del tema y dio su opinión al respecto. “Es mejor que lo mantengan ellos, ellos sabrán y cada uno que lo viva como mejor pueda’', explicó.

‘’Lo más importante es que sean felices a partir de ahora, se cierra una etapa y que sean felices... A mí no me gusta que la gente hable. Ya está, ha leído el comunicado. Está bien, pero de ahí a dar opiniones... Lo digo por experiencia propia”, concluyó Piqué, haciendo referencia a su no tan reciente ruptura con la cantante Shakira.

Comentarios destacados en redes sociales

Los comentarios sobre las palabras de Piqué no tardaron en aparecer en las redes sociales. Algunos usuarios se mostraron de acuerdo con el futbolista, otros, en cambio, criticaron la opinión del exdefensa. Aquí los puedes ver: