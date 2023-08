Jorge Losa: “Ellos están ardidos (Team Infierno)”

Jorge Losa apareció en la pantalla con una sonrisa, a pesar de haber dormido poco por la intensa agenda que tiene luego de ser el octavo expulsado de La Casa de los Famosos México, habló de esta aventura que marca su vida. El originario de Albacete (España), de 33 años, recordó su recorrido y los enfrentamientos que siguen con el Team Infierno.

¿Cómo adaptarse a la realidad?

— Estoy muy agradecido, sabes que es lo más importante, pues que duermo con paz y tranquilidad en mi corazón y mente, porque seguí la línea que marca mi corazón. También por sentir que mis papás están muy orgullos de mí, porque soy un reflejo de ellos, no me atribuyo el éxito por más que hayan visto a San Albacete, eso es trabajo de mis papás.

¿Con qué te has enfrentado en la calle?

— Es impactante y es una sensación que pese haber hecho muchos realities en mi vida, nada parecido a esto. Creo que ha sido un fenómeno muy fuerte que no imaginé ser parte de algo así. Agradezco mucho el poder posicionarme de alguna manera en la industria de una forma profesional, eso es bonito y fuerte, porque a veces tienes que aguantar ciertas críticas del fanatismo, de la gente que está en el otro equipo. También es bonito, porque en el Cielo tengo el apoyo infinito de la gente; incluso, gente del Infierno se me ha acercado para decirme que aunque son del Team Infierno muchos me quieren, eso vale oro.

¿Qué marcó tu estancia en LCDLF?

— Entrando fue una locura, porque jamás pensé que el juego iba a ser así. Cuando me abren las puertas de la casa era una oportunidad para que me conocieran como ser humano, porque era un reto personal. El primer día sufrí un ataque de ansiedad muy fuerte y abrumador por toda la energía adentro. Llegó el momento que sentí que me faltaba la respiración hasta pensé tomar las maletas e irme. Bendito sea, ese día Ferka me vio y me dijo: ‘¿No estás bien, verdad?’, tenía una cara pálida como nunca y me acuerdo que me dijo que me acostara en sus piernas, me puso la mano en la cabeza y me desactivó, ella logró calmarme. Después entendí que no era lo que pensaba, no nominarían por el más sucio, el que menos cooperaba, el más complicado, sino por pertenecer a un equipo, eso es muy injusto y sin chiste.

¿Eres el malo de la película?

— Me hace mucha gracia lo de ayer (martes) en la conducción, ese es el aferramiento de ellos que no van a dejar de jugar. Ellos están ardidos, eso es lo que siempre digo y qué triste creer que porque una persona trabaja en ser buena ya no puede ser real. Se van a agarrar (Team Infierno) a lo que sea y van a tratar de sacar cualquier excusa para demostrar que no soy una buena persona. Este martes planeamos un juego que cuando me lo propusieron me pareció increíble, que era hacer el papel de conductor en la dinámica de cine y tenía que hacer que no los conocía, pues era el doctor Jorge Losa, un crítico de cine. Hoy (miércoles) veo como quisieron usar eso a su favor, entonces me hace mucha gracia que la gente busque la mínima excusa y que no puedan disfrutar un momento bonito.

“Me sorprende que sigan clavados queriendo desarmar a una persona que no van desarmar, porque es real”. — Jorge Losa

¿Dicen que eres de dos caras?

— Es la misma cara, solo que ellos no han vivido con Jorge Losa fuera del juego, siguen criticando sin bases.

¿Cómo tomas el tema de la brujería?

— Es es una tontería, porque en la realidad tengo muchos objetos mágicos y energéticos que tienen mis colgantes con una representación muy bonita en mi vida. Mis colgantes, cada uno, ha representado algo. Hay un péndulo que tengo que compraron mis papás cuando nací, tiene mi misma edad y lo llevo siempre. Tengo otro en forma de obsidiana que fue la primera que compré al llegar a México que me acompaña a todas las pirámides que visito; otro, tiene las cenizas de mi papá con eso no se juega, porque tienen un valor sentimental.... Nada que ver con la brujería, esa es una carta más y una estrategia de querer desmontar a una persona. Para mí es maldad el lastimar con excusas como brujería o fraudes.

¿Eres el consentido de la producción?

— (Risa)... es gracioso eso, otra estrategia para desmontar, una tontería y yo no sabía de dónde sacaron eso. Ni siquiera fui de los consentidos, en el sentido de que me trajeran a mi familia o tener una conexión con ellos; al final, las pruebas que gané como los lideratos que fueron cuatro, bendito sea estuve un mes en la suite de líder, pero tres de ellos eran de habilidad física y uno de suerte.

¿Qué te ha sorprendido del público?

— Que hayan vuelto mi canción viral, porque yo la estaba componiendo y encontrarme con eso, porque la hice con tanto cariño para Ferka. Quiero decirles a todos que ya viene la canción completa. Además, quiero comprar esa piñata que salió con mi figura y seguir siendo el San Albacete de la gente.

Confesionario

Espacio: el rinconcito de la playita donde estaba la arena.

Favoritos: Nicola, Wendy y Barby.

Albacete: mi vida, corazón, el lugar de la tierra donde vengo y la tierra de Don Quijote.

Ángel o diablo: ángel.

Barby: hermana

Ferka: amor

¿Cuántos días estuvo en La Casa de los Famosos?

58 días permaneció en el reality show.

