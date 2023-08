¿Quién son las coristas que acompañarán a Luis Miguel en su tour?

Después de su último concierto en noviembre de 2019, en el Coliseo del Caesar’s Palace en Las Vegas, Luis Miguel regresa este 2023 con más de 60 fechas en América.

Inicia la cuenta regresiva para la gira mundial de Luis Miguel. (Foto: Instagarm.)

El inicio será en una horas en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde el mexicano ofrecerá 10 conciertos, para después llegar a Chile lugar en el que el El Sol dará otros 10 conciertos. Posteriormente comenzará su recorrido por Estados Unidos para brindar 26 fechas.

Después de este recorrido Luis Miguel por fin llegará a nuestro país, donde tiene 20 conciertos programados.

Conciertos de Luis Miguel en México

Monterrey: 14 de noviembre

Monterrey: 15 de noviembre

Monterrey: 16 de noviembre

Ciudad de México: 20 de noviembre

Ciudad de México: 21 de noviembre

Ciudad de México: 22 de noviembre

Ciudad de México: 24 de noviembre

Ciudad de México: 25 de noviembre

Ciudad de México: 27 de noviembre

Ciudad de México: 28 de noviembre

Querétaro: 30 de noviembre

Aguascalientes: 2 de diciembre

San Luis Potosí: 4 de diciembre

León: 5 de diciembre

Puebla: 8 de diciembre

Oaxaca: 10 de diciembre

Veracruz: 12 de diciembre

Morelia: 15 de diciembre

Guadalajara: 17 de diciembre

Guadalajara: 18 de diciembre

¿Quién son las coristas de Luis Miguel?

En este Tour 2023, el cantante no estará solo, estará acompañado de tres coristas, una ya es una vieja conocida de Luis, ella es Paula Peralta, quien es originaria de José Marmol, en el sur de Buenos Aires.

Peralta compartió hace algunos años, el cómo llegó a trabajar con El Sol, en una entrevista a Teleshow.

“Estaba en un recital, fui a verlo como público: no soy fanática, sí me gustan sus canciones. Y le pegué sin querer a una persona que no le tenía que pegar, que era el seguridad de su representante de ese momento. Me pide mi ticket y me lo cambia. ‘¿Fila 3?’, le digo, sorprendida: ‘¿Cómo me estás cambiando por fila 3, si recién me querías sacar del show?’. Me mira: ‘No, no, no, esperá. Fila 1′. ¡Me lo cambiaron por fila 1! Y el tipo sigue: ‘Bueno, no sé si sabes que Luis Miguel está buscando una corista, y me dijeron que vos cantás’. Sí, estudié canto un tiempo, pero no estoy acorde a las circunstancias, no puedo reemplazar a una vocalista de Luis Miguel, le digo yo. Bueno, se ve que era lo que querían: a los tres días debuté en el Orfeo de Córdoba”, contó.

Durante este 2023, a Paula Peralta se le unen Lara Mrgic. Lara es una cantante alternativa, una estrella en ascenso con un estilo cinematográfico de los años 60 y 70.

Ella se describe de la siguiente manera, “cultivada a través de su amor por el cine y su gusto por una plétora de música, Mrgic de alguna manera ha cerrado la brecha entre la música cinemática y la alternativa, creando un sonido eléctrico y un género clasificado como cinematográfico-alternativo”,

Según el blog de música alternativa Indie Criollo, “Lara se ha destacado por su habilidad para arreglar música con un atractivo comercial que es aplaudido por listas de reproducción y blogs por su creatividad y tono”.

Para completar esta tercia encontramos a Tatyana Cooper, una modelo originaria de Nueva York, Estados Unidos.