Fue el pasado domingo 30 de julio, cuando la actriz y conductora principal del programa matutino Hoy de Televisa, Andrea Legarreta, compartió a través de una publicación en su cuenta de Instagram, que su madre Isabel Martínez mejor conocida como Doña Chabela había perdido la vida, “Mami no esperaba despedirte tan pronto… No te decimos adiós porque se que siempre vivirás en nosotros … No me alcanza la vida para agradecer tu amor infinito … Gracias por TANTO mi preciosa!!”, escribió.

Tan solo un día más tarde, Andrea Legarreta mediante una nueva publicación, reveló la causa de muerte de su madre, Doña Chabela donde señaló que partió al cielo de manera natural, “Le llamamos y ella, no respondió… Eso nos inquietó… Mi mami era muy madrugadora… Mi hermano fue a casa a ver cómo estaba y… La encontró recostada en su cama… Parecía dormida porque su hermosa carita estaba tranquila y con un gesto dulce y en paz… “, asimismo, mencionó que murió el día en que ella y su padre cumplían 57 años de casados.

Entre lágrimas y devastada, Andrea Legarreta regresa a ‘Hoy’ tras la muerte de su madre Isabel

Cabe señalar, que debido a la triste noticia, Andrea Legarreta se ausentó de programa ‘Hoy’ y fue hasta el miércoles 2 de agosto, cuando hizo su regreso, donde todos sus compañeros, le dieron el más sentido pésame.

Andrea Legarreta junto a su madre Isabel Martínez y su padre Juan Legarreta. / Foto: Instagram

“Gracias por sus muestras de amor, por su apoyo, por sus lindos mensajes, gracias a todos por su solidaridad. Nunca queremos pasar este momento, nadie, mi familia y yo les agradecemos de corazón, mi papito, mis hermanos. Ella por muchos años tuvo fibromialgia y luego estos medicamentos le empezaron a dar muchas náuseas. Eran tan comelona, tan antojadiza y no poder disfrutar todo eso, empezó a mermar mucho su salud pero mi papá siempre la cuidó”, dijo Andrea Legarreta.

Andrea Legarreta regresa a Hoy tras la muerte de su mamá pt1 pic.twitter.com/CSQFmIEkHH — Lo + viral (@VideosVirales69) August 2, 2023

“Tener que abrazar su cuerpo y besarla y agradecerle todo y decirle que hizo un gran trabajo, porque lo hizo, un gran trabajo con nosotros, con mi padre, fue una gran abuela. Ahorita estoy conmovida por el amor de ustedes y hay momentos donde parece que no pasó nada pero todas las mañanas ella era mi copiloto. Estoy aquí por ella porque ella me diría ‘levántate y ve’, gracias mamita por tanto y gracias a mi papá, él se levantó, estoy muy orgullosa”, dijo la presentadora de ‘Hoy’ entre lágrimas.

Andrea Legarreta regresa a Hoy tras la muerte de su mamá pt 2 pic.twitter.com/F2zR68tb21 — Lo + viral (@VideosVirales69) August 2, 2023