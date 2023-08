Daniel Arenas asegura que se le apareció la Virgen de Guadalupe en una imagen

El actor y conductor Daniel Arenas ha manifestado en diversas ocasiones que es un hombre de fe y cada vez que le toca expresar un tema especial de su vida siempre lo hace dando gracias a Dios. Recientemente recordó un importante hecho que vivió cuando en una oportunidad el colombiano tuvo la aparición de la Virgen de Guadalupe como una revelación.

Su fe está intacta

Arenas considera que su contacto con Dios es maravilloso y a raíz de eso ha logrado tantas cosas en su vida. Añadió que la Virgen de Guadalupe ha marcado su existencia. La cercanía que tiene con ella le ha permitido tener armonía en sus días. Acotó que no le da pena hablar de este tema aunque algunas personas lo señalen de ser muy religioso cosa que el artista refutó asegurando que: “No soy religioso, soy creyente”, acotó.

El famoso explicó cómo desde que se ha acercado a Dios, su vida fluye de una manera adecuada y facilita su forma de relacionarse con las personas, su familia y su pareja. Además, el presentador contó una experiencia espiritual que tuvo con la Virgen de Guadalupe donde él pudo verla reflejada en un recibo de una cafetería, desde entonces la Madre de Jesús no lo abandona.

Al hablar acerca de los momentos de su vida, Daniel recordó que: “La Virgencita se me apareció en un recibo de una cafetería. Cuando llegué a mi casa me encontré con la imagen y desde ahí no me abandona ni a mi ni a mi familia”, dijo.

Al ver el testimonio de la figura de ‘Hoy Día, los seguidores expresaron: “Que belleza de hombre...hablar de Dios es de verdaderos seres humanos”, “Esa es la actitud y el mundo fuera mejor si más personas pensamos así…Amén”, “Ayyyyy siiiii, yo creo tanto mi Virgen de Guadalupe, me ha concedido tantas cosas”.

“Creo en esa fe a mí me paso algo también muy hermoso con la virgen y de verdad que ella no nos abandona”, son algunos de los mensajes de los internautas.