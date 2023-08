Karely Ruiz prepara otro video musical explícito; esta vez será con Babo

Karely Ruiz no esconde para nada la actividad que realiza para ganarse la vida: publicar contenido erótico y en ocasiones explícito en su página de OnlyFans.

Ocho millones de seguidores en Instagram y un tráfico numeroso en la plataforma de fotos y videos sin censura la convierten en una de las modelos más famosas de México, cuando hablamos de este estilo.

Sin embargo, en el pasado reciente llamó la atención al subir un escalón y grabar un video musical (en el que también canta) con el rapero mexicano Santa Fe Klan. Los dos tuvieron un romance fugaz que se esfumó en pocas semanas y luego cada cual tomó su camino.

Ahora, la regiomontana parece que quiere volver a incursionar en el mismo rubro: un video musical con escenas explícitas que sólo en OnlyFans no sufrirían censura.

¿Su invitado? Otro rapero mexicano, pero con mucha más trayectoria: Babo, reconocido por ser integrante del Cartel de Santa, desde 1996.

La información la dieron a conocer ambos en las redes sociales de Karely. “Ya lo teníamos planeado desde antes, pero yo tenía novio y como que no me dejaba, pero ahora me vale. Ya me estoy poniendo de acuerdo con él para armar algo bien fregón para las páginas. Estamos platicando, eso sí se va a hacer, es una realidad”, dijo Karely Ruiz según reseña Infobae.