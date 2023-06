¡Junto a Karely Ruiz! Yeri Mua anuncia cuenta en OnlyFans y la amenazan con filtrar fotos

Yeri Mua es una de las creadoras de contenido más famosas en todo México. Tras ser vista con su expareja, el influencer Naim Darrechi, la nacida en Veracruz decidió cambiar de look y ahora sí dejar en el pasado toda relación que tuvo con el joven español.

Asimismo, la joven de tan solo 20 años edad entró en polémica al ser criticada por Karely Ruiz, la modelo más popular de OnlyFans. La regia aseguró que ella es mucho mejor que Mua: “Para empezar, no necesito de un hombre para ser feliz, digo no estoy hablando mal de ti, pero si tuviste el descaro para hablar de mí yo también tengo el derecho. Ahorita está embarazada y obviamente ahí no me meto, pero antes por qué no decírmelo, a qué tienes miedo”.

Lo que parecía que acabaría en más respuestas dio un giro de 180 grados y asombró a miles de seguidores de ambas mujeres. Yeri acaba de anunciar que todo fue una estrategia para sumar seguidores y así también dar inicio a su nueva etapa como modelo de OnlyFans.