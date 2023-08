Silvia Pinal reaparece frente a las cámaras de ‘Hoy’

Hace unos días comenzaron a surgir rumores sobre el delicado estado de salud de Silvia Pinal, luego de que la familia de la actriz desmintiera los comentarios de redes sociales, nuevamente vuelve a ser tendencia por reaparecer públicamente en el programa ‘Hoy’.

Ante la conmoción que surgió por la salud de Silvia Pinal, ella misma aprovechó sus cuentas oficiales para revelar que se encontraba estable, descartando que hubiera un motivo para preocuparse.

“A todos los que están preocupados por mi salud, quiero decirles que estoy perfectamente bien, aunque no lo quieran creer, si que si estoy bien” dijo Silvia Pinal.

Silvia Pinal reaparece en ‘Hoy’

Cada vez son menos las apariciones púbicas de Silvia Pinal, no obstante, como parte del aniversario 25 del programa ‘Hoy’, la intérprete mexicana se presentó en el foro en compañía de su asistente Efigenia.

Pinal se mostró emocionada en todo momento por el recibimiento de todo el elenco de ‘Hoy’, así como también durante las palabras que ofreció Andrea Legarreta en nombre de todos sus compañeros, haciendo hincapié en el legado de la actriz.

“Es un honor tenerte aquí, es un regalo para nosotros tenerte, te admirados desde siempre, por lo hermosa, trabajadora, por lo guerrera, por lo maravillosa que has sido, por lo que has dejado en la historia del cine, del teatro, de la televisión de nuestro país, por habernos dado trabajo a muchos cuando no teníamos, te amamos amor, somos my bendecidos de tenerte, gracias” dijo Andrea Legarreta.

Silvia Pinal llega al 25 aniversario de Hoy pic.twitter.com/exkAerfGSY — Lo + viral (@VideosVirales69) August 3, 2023

Al final del discurso de la conductora, Silvia Pinal agradeció la invitación y en compañía de los integrantes de ‘Hoy’ develaron la placa por el aniversario del programa, misma que cuenta con la mención de los productores más importantes y de personajes que hicieron historia como Talina Fernández, Fernando del Solar, Jorge Berry, entre otros.