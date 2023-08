René Franco discute con Apio Quijano y Jorge Losa en plena transmisión

La mayoría de discusiones suelen ocurrir dentro de la famosa casa por las confrontaciones entre los habitantes; no obstante, los panelistas que son invitados a las galas también han protagonizado algunos altercados, como el que surgió durante la última ronda de nominación entre Apio Quijano, Jorge Losa y René Franco.

Pese a que la mayoría de invitados intenta mantenerse neutral en lo que respecta a la competencia, ha sido inevitable que hagan evidente sus preferencias por ciertos concursantes, especialmente por su forma de actuar dentro del reality show.

‘La Casa de los Famosos México’: ¿Quién hace la voz de ‘la Jefa’ en el Reality Show? Captura de Instagram

René Franco discute con Apio Quijano y Jorge Losa

El altercado entre los exconcursantes de ‘La casa de los Famosos México’ y el actor ocurrió durante la última gala de nominación, especialmente por las críticas que lanzó Franco contra Losa, presuntamente por su cambio de actitud tan repentino.

“Tengo algo que decirle al team cielo, que nos acompaña hoy aquí, Jorge te he visto muy gallito, muy Poncho, te voy a echar no sé qué, dices groserías, vas y los retas ahí, en el cine. Te voy a decir una cosa, Jorge eres duro, directo y confrontativo, pero eso era adentro de la casa güey, no afuera. Por eso tienes a todo tu team aquí afuera” señaló el comediante.

Como respuesta, Jorge Losa explicó que el supuesto cambio de actitud simplemente fue por la dinámica del segmento de la noche de cine de los habitantes. Aunque parecía que todo había terminado, René Franco arremetió contra Apio por seguir apoyando al ‘team infierno’.