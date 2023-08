Anel Noreña podría demandar a Marysol, la hija que tuvo con Jose José, ¿Por qué?

Tras estar más de un año distanciadas, Marysol Sosa, hija de José José, confirmó que ya había reanudado comunicación con su mamá, Anel Noreña. Sin embargo, esto no impediría que su progenitora la demande por incumplir su voluntad.

Le puede interesar: Aseguran que Marysol Sosa recibió 4 millones por regalías de José José

Y es que, al parecer Marysol no puede hacer uso del nombre de su padre para así dar publicidad al Festival de música ‘Amar, querer y rockear’, que ella misma se encuentra planificando, en donde además le hace honor al ‘Príncipe de la canción’.

“Yo tengo que pedir autorización. Gracias a Dios, al día de hoy hay una heredera, una albacea al respeto, y misma heredera y albacea con ustedes se dio la oportunidad de salir a decir: y nadie puede hacer nada porque nadie puede hacer nada’”, indicó Sosa durante una entrevista realizada para la prensa.

De esta manera, aunque ella no se encuentre de acuerdo con esta decisión, no quiere tener problemas, así que optó por darle nombre al Festival que se encuentra organizando, sin mencionar el nombre artístico de su padre, afirmando además que desde el momento en que se le advirtió esto, no ha utilizado la imagen del cantante, ya que, como se especulaba, su madre podría demandarla.

“Se respeta, cada quien tiene sus formas, a mí se me dijo al respecto y yo dije: ´-Bueno, pues no me parece, personalmente, pero ok´”, dijo, aunque finalmente se descartó haber sido demandada por su madre, ya que sí respetó las condiciones que esta le indicó.

¿Por qué se distanciaron Anel Noreña y Marysol Sosa?

En diciembre del año pasado, durante una de las emisiones realizadas por Ventaneando, Anel Noreña confirmó que su hija se había distanciado de ella y de su hermano José Joel, lo que al parecer surgió luego de que cada uno mostrara sus opiniones con respecto a la vacunación contra el Covid-19, pues la viuda de José José y su primogénito se negaban a colocársela, mientras que Marysol, sentía que era muy importante colocarse todas las dosis posibles, ya que cuando era menor de edad, padeció un tipo de cáncer, así que, ella era una de las incluidas dentro de los grupos susceptibles para contraer esta enfermedad.

Por este motivo, Sosa se sintió herida al ver que su familia no concientizaba con ella, lo que conllevó a confesar que en realidad ella no se encontraba lejos de su familia, ya que estaba junto a su esposo, el productor Xavier Orozco y sus dos hijos, Elena y José, pero el comentario también hirió los sentimientos de su madre, Anel, pues esta asegura que pese a lo que dijo su hija, ella le enviaba mensajes para poder hacerse presente, pero que nunca obtuvo respuesta de su parte.