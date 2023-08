Luis Miguel se transforma en su apariencia, pero no en su esencia

Me da rabia que las personas no crean que es Luis Miguel, obvio es, esa voz no la tiene nadie en el mundo y a pesar de que se ve envejecido, sigue siendo increíble, maduren.



Te amo #LuisMiguel ❤️‍🩹



Créditos al que hizo ese video increíble 🫢 pic.twitter.com/f6eP6DCk9X