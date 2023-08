¿Quién es Janet Yang? La presidenta de la Academia de Hollywood

Una vez más, la junta de gobernadores de La Academia de Hollywood decidió que la productora Janet Yang continuará como presidenta de la institución, para la temporada cinematográfica 2023 - 2024, siendo este su segundo mandato consecutivo y abriendo la posibilidad de postularse nuevamente el próximo año, ya que los presidentes pueden ejercer durante cuatro años seguidos.

Fue en el año 2002 cuando Janet empezó a formar parte de La Academia Hollywood y, antes de presidir la organización, estuvo durante cinco años como gobernadora general, convirtiéndose en el año pasado en la cuarta mujer al mando después de Bette Davis, Fay Kanin y Cheryl Boone Isaacs y la segunda persona de color, después de Boone Isaacs.

¿Quién es Janet Jean?

Antes de convertirse en una de las personas con el cargo más importante de La Academia de Hollywood, Janet Yang ganó un Emmy gracias a la cinta ‘Indictment: The Mcmartin Trial’, y también ha colaborado en otras producciones cómo ‘The Joy Luck Club’, ‘The People vs. Larry Flynt’, ‘Zero Effect’, ‘High Crimes’, ‘Dark Matter’ y ‘Over the Moon’.

Además de todo esto, la directora ha colaborado con la productora fundada por Steven Spielberg y Kathleen Kennedy, la cual lleva por nombre ‘Amblin entertainment’.

Durante todo este tiempo, Yang ha evidenciado su capacidad de liderazgo y la manera de aceptar las críticas, indicando en su discurso de la entrega número 95 de los Oscar, la cual se celebró en este año, que uno lo sus principales objetivos era abrir las puertas a otras mujeres y personas de color

“Me he sentido como una intrusa muchas veces a lo largo de mi vida. (...) Si puedo ayudar a abrir la puerta a otras mujeres y personas de color, estoy encantada”, además de esto, también afirmó que La Academia no había logrado darle una “respuesta correcta” a la actitud “inaceptable’ del actor Will Smith por haber abofeteado en la entrega 94 de los Oscar.