Fan es agredido por un policía afuera del set de ‘LCDLFM’

Al comienzo de las transmisiones de ‘La casa los Famosos México’ se desconocía la ubicación exacta en la que se encontraban los participantes; sin embargo, no pasó mucho tiempo para que los televidentes la descubrieran y comenzaran a visitarla para animar a sus favoritos.

Personas de todas partes han acudido a las afueras de la famosa casa, ya sea para alentar a los concursantes o para revelar las estrategias que esconden los famosos; sin embargo, algunas experiencias no resultaron agradables por la supuesta intervención de la producción.

Fan es agredido afuera de ‘La casa de los Famosos México’

Puesto que los días están contados para la final del programa y ante los últimos altercados que surgieron dentro de la casa, uno de los fanáticos de Poncho de Nigris acudió afuera de las instalaciones para brindarle su apoyo “No le hagas caso a Mayer, Poncho, estamos contigo”.

Casi al instante, un supuesto policía se acercó de forma abrupta para ordenar que se detuviera y que abandonara el lugar, ante la negación del fanático, el hombre uniformado comenzó a lanzar comentarios amenazantes e incluso a intentar atacarlo.

“¿Cómo no te voy a agarrar, pen****? No estoy aquí simplemente de adorno, eh. No soy tu pen****. Pásale a la patrulla, pásale a la patrulla” dijo el agente.

Cabe destacar que durante todo el altercado el usuario se encontraba grabando hasta el momento en el que fue lanzado al suelo por el policía, por lo cual sus compañeros tuvieron que intervenir rápidamente, con el objetivo de separarlos.

Al respecto de las reacciones que surgieron en redes sociales, usuarios consideran que fue un abuso de poder por parte de las autoridades, es por ello que han solicitado que la producción de ‘La casa de los Famosos México’ reaccione; sin embargo, hasta el momento no hay una respuesta.