J Balvin fue mordido por un mono y sus fans se preocupan por su salud

En su regreso por las redes sociales, el colombiano, J Balvin, aprovechó para publicar un momento íntimo bastante particular al compartir con un grupo de monos.

El colombiano decidió grabar un video mientras acariciaba a los animales cuando se encontró con la mordedura de los simios que no estuvieron del todo contento con el gesto del reggaetonero.

El video se convirtió en viral tras generar debates entre sus fans, quienes mostraron su preocupación por la mordedura contra el artista.

El colombiano escribió en Instagram lo siguiente: “¿Qué me pongo para la mordida? ¿Que no me pase la del hombre araña? 😂🐒😂🐒😂🐒😂🐒😂🐒😂🐒😂🐒😂🐒El altísima!! Sonríe 😃”

Reacción en redes sociales

A pesar de que el cantante de música urbana tomó la agresión de los animales con risas y humor, los usuarios le recomendaron al colombiano que se haga un chequeo médico.

Entre los comentarios más recurrentes se encuentran los siguientes:

@elibragu : “El 🐒 en la noche después de esa mordida: “si necesitas reggaetón, dale” 🎶🎤”

: “El 🐒 en la noche después de esa mordida: “si necesitas reggaetón, dale” 🎶🎤” @ andresbricenoruiz : “Dicen por ahí que si un mono te muerde un dedo tienes que enviarme tu última colaboración con Jordan ❤️❤️❤️😂😂😂😂😂”

“Dicen por ahí que si un mono te muerde un dedo tienes que enviarme tu última colaboración con Jordan ❤️❤️❤️😂😂😂😂😂” @pacolopezpr: “Te quitan la gorra y hasta que no le des un guineo no te la devuelven 😂”

“Te quitan la gorra y hasta que no le des un guineo no te la devuelven 😂” @jossmansaac : “La otra patadita de la suerte que necesitabas 😂 En Altíiiiisima ahora sí! Niveles universales”.

: “La otra patadita de la suerte que necesitabas 😂 En Altíiiiisima ahora sí! Niveles universales”. @boscarfoster: “Le dijo ”con los reggaetoneros no te andes juntando, menos con el que trajo ese género al nivel mundial”

¿Nueva música de J Balvin?

Todo parece indicar que el regreso del artista a las redes sociales está vinculado con el lanzamiento de nueva música.

Hace unas semanas ya dio un aviso de lo nuevo que trae, al estrenar el tema ‘Toretto’ que formaba parte del soundtrack oficial de ‘FastX’.

También se le suma los videos que se hicieron viral en abril, donde se vio al cantante grabar en su ciudad natal, Medellín.

“Fue un break, un descanso, estar con la familia, aprender a ser padre, reanalizar muchas cosas, cómo marcar buena vibra, nuevos hábitos. Estoy feliz, el cariño de la gente siempre se ha sentido, estar aquí en Medallo es estar en la casa y aquí vamos a estar una larga temporada”, dijo en ese momento durante una entrevista para el programa internacional ‘El gordo y la flaca’.