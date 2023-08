SUGA de BTS se va al Servicio Militar en Corea del Sur

Yoongi's tattoo is on his injured shoulder



OH YOONGI

FUTURE'S GONNA BE OKAY #AgustD_DDAY_theFinal

AgustD_Tour_Final#D_DAY_THE_FINAL_D3#SUGA_AgustD_TOUR_the_Final

WILD FLOWER #Namjoon #NAMGI

THANK YOU YOONGI #Taegi #Ddaeng #hobi#2seok #SEOKJIN

OT7 REUNION

I'm crying pic.twitter.com/Dgjvkhd0dn