Los íconos globales de la Generación Z, TOMORROW X TOGETHER (SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN, & HUENINGKAI) llevaron el calor a Chicago cuando iluminaron el escenario con su actuación histórica en LOLLAPALOOZA 2023.

El 5 de agosto, TOMORROW X TOGETHER se convirtió en el primer grupo de k-pop en encabezar LOLLAPALOOZA, cautivando a una multitud efervescente con una presentación inolvidable. Su set de 90 minutos abarcó toda su carrera y se transmitió en vivo a través de YouTube, Weverse Live y Hulu (solo en Estados Unidos), atrayendo simultáneamente a aproximadamente 119,000 y 75,000 espectadores en YouTube y Weverse Live (excluyendo la aplicación de TV), respectivamente.

TOMORROW X TOGETHER iluminó Chicago durante su presentación encabezando Lollapalooza 2023. / Foto: BIGHIT Music

Cuando comenzó la cuenta regresiva para la presentación en el Escenario BUD LIGHT, la emoción y la anticipación de la multitud que había estado esperando ansiosamente la llegada de la banda alcanzó su punto máximo. A las 20:30, los cinco miembros entraron corriendo entre aplausos y abrieron su histórico set con las pistas de rock “0X1 = LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori” y “Dear Sputnik”, impulsando la energía de la audiencia.

Acompañados por una banda en vivo, TOMORROW X TOGETHER presentó un setlist de 20 canciones que abarcó toda su discografía. El set incluyó los sets por unidad de YEONJUN y HUENINGKAI de “Lonely Boy” y de SOOBIN, BEOMGYU y TAEHYUN de “Thursday’s Child Has Far To Go”. Coi Leray también hizo una aparición especial para una nueva mezcla de “Happy Fools (feat. Coi Leray)” y el éxito viral “Players”.

El público acompañó a la banda toda la noche mientras cantaban al ritmo de la música, sobre todo para la canción autoescrita inédita “Blue Spring”. Aunque la canción no ha sido lanzada oficialmente, decenas de miles de fanáticos la cantaron al unísono mientras iluminaban el cielo con las linternas de sus teléfonos.

El quinteto también debutó su himno de verano “Do It Like That” en vivo, un sencillo colaborativo con los Jonas Brothers lanzado en julio. La banda compartió un remix de la canción con Alan Walker a principios de este mes y, mientras estaban en el escenario, sorprendieron a la audiencia con el anuncio de otro remix con Jax Jones.

TOMORROW X TOGETHER reflexionó sobre esta noche histórica y generó anticipación para el futuro al comentar, “LOLLAPALOOZA 2023 fue muy divertido. Tuvimos un verano increíble aquí en Chicago. Poder ver a nuestros fans de siempre y, con suerte, a algunos nuevos, esta noche como headliners es realmente un sueño hecho realidad. Gracias a todos por darnos una noche inolvidable. Incluyendo el resto de nuestra gira mundial y un nuevo álbum, volveremos pronto con cosas aún más increíbles, ¡así que estén atentos!”.

Cerrando la noche con brillantes fuegos artificiales, el concierto terminó triunfalmente con “Sugar Rush Ride”, el sencillo principal del innovador álbum Número 1 del Billboard 200 y certificado Gold por la RIAA, The Name Chapter: TEMPTATION.

