Sex Education 4: Estos son los dos personajes que ya se despidieron de la serie

Sex Education es uno de los grandes éxitos mundiales de Netflix en los últimos años. Dentro de muy poco se estrena la cuarta temporada y dos personajes ya comenzaron a despedirse de la serie que cuenta de manera cómica, el drama juvenil del inicio en la vida sexual de las personas.

Emma Mackey, quien interpreta a Maeve Wiley y Ncuti Gatwa, actor que hace de Eric Effiong se despidieron de sus papeles, después de haber culminado las grabaciones de la cuarta temporada.

Ambos tienen proyectos confirmados y van a adentrarse en estas nuevas aventuras, lejos de los roles que los pusieron en la palestra de Hollywood.

“¿Quinta temporada ? ¡Apenas acabo de terminar la cuarta! No, no creo que esté en la temporada 5. Me despedí de Maeve”, dijo Emma en una entrevista. Mientras que el intérprete de Eri, Ncuti Gatwa publicó en su cuenta de Instagram “Último día. Última vez. Adiós, gracias por todas las lecciones y por todo lo aprendido”.

Es la despedida de dos de los personajes principales. Pero además, también será el adiós de la serie, que no regresará después del final de esta cuarta temporada. Ncuti y Emma lo adelantaron y desde Netflix, con la publicación del tráiler lo confirmaron.

La cuarta temporada de Sex Education se estrena el 21 de septiembre en Netflix, plataforma que la anuncia como la “temporada final”.