Ferka y Jorge Losa se enfrentaron a Marie Claire por ponerse unos cuernos y decir que nunca fue team cielo

Marie Claire Harp tuvo una fuerte discusión con Ferka durante la pregala de “La Casa de los Famosos México” y hasta Jorge Losa le soltó algunos comentarios por simplemente ponerse unos cuernitos y decir que el team infierno la entretuvo más todo el programa.

Todo empezó después de que el Borrego Nava les regalara a los presentes unos cuernos para celebrar que casi todo el team infierno llegó a la final del reality show.

Marie Claire diciendo que ella si sabe perder y que por eso le gusta el team infierno, la Terka, digo Ferka atacadisima porque se puso unos cuernos de unicel rojos diciéndole traidora

Marie Claire Harp aceptó ponérselos sin ningún problema, pero entonces Ferka le dijo: “¿Es enserio que tan fácil se van a empinar? Marie Claire, con razón te sacaron la primera semana, por voluble, como tan fácil”.

Marie Claire Harp asegura que a ella no le dio tiempo de ser de ningún equipo

Ante el reclamo de Ferka, Marie Claire Harp replicó lo siguiente: “A mi me han enseñado algo desde niña, y es como saber disfrutar los triunfos, también saber reconocer los fracasos. Desde la primera semana que yo perdí, yo decidí disfrutar el show y no es que yo esté de un team o del otro, simplemente el que me entretenga más, pues le aplaudo”.

Fue entonces cuando María Fernanda Quiroz molesta de que también hubiera hecho la señal del team infierno le comentó: “Que bueno que te entretienen los que te traicionaron”.

“Hay que volver a decir que la que me traicionaste fuiste tú mamacita, que me nominaste. Porque, que yo sepa, estábamos tu y yo juntas siempre juntas, siempre juntas, juntas… Y esta conversación siempre la sacas tú Ferka. ¿Y por qué no superas tú lo de la regla de oro mamacita? Si tu ni siquiera estabas ahí. Me tienes así, así, así”, fue lo que respondió la presentadora evidentemente molesta.

Entonces, empezaron a discutir y se pudo ver qué Jorge Losa se metió y empezó a decir algo que no fue captado por el micrófono, cuando Cecilia Galeano intervino.

Después, Marie Claire Harp realizó un en vivo para explicar mejor su postura, pues ella nunca formó parte de un team y por eso no le debía lealtad a nadie, además condenó el comportamiento de Jorge Losa por reclamarle lo que nunca le dijo en cara al team infierno.