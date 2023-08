Jorge Van Rankin a Luis Miguel: “ve a tus hijos, diles que los amas y no a los de Paloma”

Jorge Van Rankin es una de las figuras que acompañaron a Luis Miguel en gran parte de su infancia y adolescencia. El Burro, como le llaman en el medio artístico, ha manifestado que hace más de 20 años se distanció de El Sol y no ha vuelto a verlo de frente.

Jorge Van Rankin recordó cómo fue la última vez en que tuvo un acercamiento con Luis Miguel, de quien –según recordó– estuvo alejado más de 20 años, después de haber sido grandes amigos, “una gente que no cambia y sigue así con sus cosas, no me quita el sueño en lo más mínimo”, declaró en su momento el conductor de televisión.

Durante su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Van Rankin, fue abordado por los medios de comunicación, donde se le preguntó su opinión sobre el regreso de Luis Miguel y todos los rumores que lo rodean.

“Le ha ido muy bien y no está enfermo de nada”, comentó. Ante la pregunta de que si es un doble respondió, “dobles de qué... (risa) y no está enfermo de nada. Esta mujer (Paloma) que yo sepa, por lo que he oído, no por él, sino por otras personas es que lo metieron en una dieta y en un rollo que le ha ido muy bien. Creo que ya no toma, ahí lo ves y se está extraordinariamente bien por como lo vi en Argentina, porque antes estaba abortagadón, lo vi bien y le va bien su noviazgo con la adorada Paloma (Cuevas), ex de su compadre”, dijo ante las cámaras.

Cuestiona la faceta como padre de Luis Miguel

“A mí se me hace desagradable, que no está padre, pero pregúntale a él (...), olvida pero no perdona. Si él vivió esa infancia lo que tiene es cortar de tajo como vivió esa infancia que tan mal le fue”, y le recomendó, “ve a tus hijos, diles que los amas, bésalos y no a los de la mujer (Paloma)”, señaló.

