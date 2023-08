Alfredo Adame confiesa por qué no participó en ‘LCDLFM’

Desde que Televisa reveló sus planes para producir la primer temporada de ‘La casa de los Famosos México’ se comenzó a especular sobre los nombres de los participantes y uno de los más populares fue Alfredo Adame, ya que es una de las personalidades más polémicas de la farándula mexicana.

Luego de que se dio a conocer al elenco del reality show, algunos televidentes resultaron sorprendidos por la ausencia del conductor; sin embargo, a unos días de que se lleve a cabo la gran final, Adame reveló por qué no participó en el programa.

‘La Casa de los Famosos México’ Captura de Instagram

¿Alfredo Adame fue invitado a ‘LCDLFM’ ?

De acuerdo con Alfredo Adame, los directivos de Televisa lo llamaron durante el mes de febrero para ofrecerle un ‘contratazo’, el cual resultó bastante atractivo por el dinero que había de por medio; sin embargo, repentinamente cancelaron la oferta.

“Luego entendí por qué, les dio frío a los concursantes. Quitando a Poncho de Nigris y quitando a Sergio Mayer y a la cubana, ¿cómo se llama? Raquel Bigorra, todos los demás por ejemplo esta tontita Sofía Rivera Torres, me estuvieron tirando mala onda e insultándome, entonces ya sabía la chava que le iba a ir como en feria” dijo el actor.

El polémico presentador aseguró durante una conversación con Franco Escamilla, que los rivales que habrían aceptado su entrada al programa habrían sido Poncho de Nigris, Sergio Mayer y Raquel Bigorra, puesto que los demás tenían miedo a ser confrontados.

“Estaba el Apio Quijano que allá en el otro reality de zángano y haragán no lo baje, y bueno, estaban varios y otros que ni me conocían y entonces dijeron que si yo iba pues ellos no iban y pues les dio frío y me sacaron de eso” señaló Alfredo.

Asimismo, Adame explicó que habría rechazado participar en Top Chef porque los productores exigieron la exclusividad del actor desde antes de comenzar con el proyecto, por lo cual considero injusto no ser incluido en el popular programa.