Ana María Alvarado enseñará las pruebas de que Bárbara Torres maltrataba a Talina Fernández

Bárbara Torres fue acusada de tener un pésimo carácter tras el escándalo que se armó con respecto a su actitud en “La Casa de los Famosos México” y que ella achacaba a la menopausia, sin embargo, Ana María Alvarado expresó que siempre ha sido así y que, incluso, llegó a maltratar a Talina Fernández.

Tras su salida del reality show, la actriz dio su versión de los hechos y aseguró que entre ella y la ‘Dama del buen decir’, quien falleció hace semanas, tenían una cercana amistad.

¡LA HUNDEN! TERMINAN REVELANDO LA VERDAD DE 'EXCELSA'. Exhiben a Bárbara Torres y lo que hizo a Talina Fernández antes de morir (FOTOS) 👉 https://t.co/L5ouzkJ9Qb pic.twitter.com/MzhyXh4vVF — MundoNow (@MundoNowOficial) July 5, 2023

“Ya nos desmintió. De verdad voy a hacer ahorita un video para la gente que sí vio, cómo trataba a Talina, porque ya nos desmintió y dice que no es cierto, que eran amigas, que tenían planes juntas de irse a Acapulco con los hijos y que, bueno, que ella le recordaba a su abuelita y que jamás la hubiera tratado mal”, expresó Ana María Alvarado sobre las declaraciones de Bárbara Torres.

En el programa “Sale el Sol”, Ana María Alvarado aseguró que recopilará en vídeo testimonios que comprueben las acusaciones que hizo en su momento contra Bárbara Torres.

Ana María Alvarado habla de Bárbara Torres pic.twitter.com/8YkrfneN3g — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) July 6, 2023

“Aquí a todos nos consta que fue con el productor, Andrés (Tovar), en ese tiempo y le dijo: ‘Yo no quiero que Bárbara me dé instrucciones, que me deje en paz’. Y cuando Andrés da la orden, nunca más volvieron a hablar, ¿en qué momento hizo planes de vida?”, cuestionó la conductora.

Sus compañeros, Joanna Vega Biestro y Gustavo Adolfo Infante apoyaron a Ana María Alvarado, pues aseguran que fueron testigos del maltrato que la actriz argentina le dio no solo a Talina Fernández, sino también al equipo detrás de cámara, motivo por el cual se ganó una pésima reputación en Imagen Televisión.