Danna Paola se habría enamorado de una de sus compañeras de “Élite”

Hace unos días, Danna Paola realizó una sorprendente confesión sobre su sexualidad, llegó a tener un crush con una mujer e incluso le llegó a componer una canción.

Desde entonces, muchas personas se han estado preguntado quién es la mujer que logró enamorar a la intérprete de ‘Mala fama’, pues sería la que la hizo que se replanteara estar con alguien de su mismo sexo.

Y gracias a un reportaje de TVNotas, quien logró hablar con una amiga cercana a Danna Paola, se descubrió que esa chica por la que se sintió atraída, formaba parte del elenco de la serie “Élite”.

¿A Danna Paola le gustaba Éster Espósito?

Danna Paola formó parte de las tres primeras temporadas de la popular serie española “Élite”, dónde interpretó a Lucrecia ‘Lu’ Montesinos y llegó a compartir muchas escenas con Éster Espósito.

En el podcast que participó la actriz y cantante mexicana, dijo que cuando descubrió que también se sentía atraída a las mujeres, fue algo muy significativo para ella.

“Yo creo que ha sido de los descubrimientos más lindo que he tenido, porque la verdad es que yo no me considero una persona con la que…no puedo con las extremidades”, describió Danna Paola.

Y añadió: “Sí, tuve un crush muy grande en algún momento con una chica y ya lo escucharán en el álbum, lo voy a dejar ahí”.

Pero Danna Paola nunca reveló de quién se trataba. Sin embargo, una allegada a ella le contó a TVNotas que era Éster Espósito, con quién llegó a darse un beso en la serie.

Hasta los momentos, la cantante se ha mantenido callada al respecto, y puedes que nunca revele de quien se sintió atraída, ya que en estos momentos se encuentra enamorada de su novio.