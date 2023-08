“Por si acaso nunca volvemos hablar”: Rauw Alejandro dedica canción a Rosalía

El 2023 ha estado repleto de rupturas de las parejas más famosas de la industria de la música, cine y televisión, entre ellas Rauw Alejandro y Rosalía, quienes confirmaron el final de su compromiso el pasado 26 de julio, tan solo un par de días después de la exclusiva que compartió la revista People.

También te puede interesar: Rauw Alejandro confirma que relación con Rosalía terminó hace meses

Luego de que se diera a conocer la noticia de su ruptura comenzaron a surgir señalamientos contra Rauw Alejandro sobre una supuesta infidelidad; es por ello que el cantante puertorriqueño emitió un comunicado para hablar del tema y desmentir las acusaciones.

“Hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”

Rosalía y Rauw Alejandro. La ruptura de los cantantes se dio a conocer el 25 de julio. Tenían tres años juntos. (Instagram @rosalia.vt)

Rauw Alejandro dedica nueva canción a Rosalía

A casi un mes de que se confirmara la ruptura de los intérpretes de ‘Beso’, Rauw Alejandro estrenó “Hayami Hana By Raúl”, el cual sería un tema dedicado para su expareja, especialmente por el mensaje que plasmó de manera indirecta a través de la letra.

“Por si acaso nunca volvemos hablar,

Y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar,

Esta la hago pa’ cuando te quieras recordar

del loquito tuyo que te quería de verdad.

Y no voa’ hacerme el fuerte

Yo no voy frontear

Aquí to el mundo sabe que te voy a llorar, te voa’ extrañar

Si, aqui no hay no hay nada que ocultar

Pero hay un pal de cosas que del pecho me quiero sacar”

El último lanzamiento musical del intérprete de 30 años fue ‘Playa Saturno’, una continuación al disco con el que realizó una exitosa gira por distintos países; no obstante, “Hayami Hana By Raúl” sería un sencillo aislado a su más reciente material discográfico.