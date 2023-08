DC Comics le pone un freno a las declaraciones de Gal Gadot sobre Wonder Woman 3: “No está en los planes”

Wonder Woman 1984

Los productores de Warner Bros Pictures llamaron a James Gunn, reconocido por su trabajo en Marvel, para que desarrollara el universo extendido de DC. Desde entonces, el cineasta arma un plan en el que quiere armar una Liga de La Justicia a punta de éxitos taquilleros. Todos pensaron que Wonder Woman estaría en el proyecto; hasta la misma Gal Gadot, pero al parecer no es así.

“Me encanta interpretar a Wonder Woman. Es un personaje muy cercano a mi corazón. Por lo que he escuchado de James (Gunn) y Peter (Safran), vamos a desarrollar su tercera película juntos”, dijo Gal Gadot apenas a principios de este mismo mes de agosto.

Se trata de una declaración que hace pensar que Wonder Woman 3 se encuentra en desarrollo. Sin embargo, eso está muy lejos de suceder.

Fuentes de la revista Variety informan que James Gunn y Peter Safran quedaron sorprendidos con lo que dijo Gal Gadot y desmintieron esté en los planes el regreso de la actriz y del personaje.

“Nunca se prometió nada a Gadot con respecto a Wonder Woman 3, ni hubo una discusión definitiva sobre la continuación de la película con el nuevo Universo DC. Gunn y Safran dieron una presentación a principios de año para revelar los primeros títulos de su nuevo Universo DC, incluido Superman: Legacy, y continúan enfocados con láser en estas nuevas películas”, reseñó el sitio mencionado.

Gal Gadot ha protagonizado tres películas de Wonder Woman: Batman v Superman: El amanecer de la justicia (2016); Wonder Woman (2017); Wonder Woman 1984 (2020). Y también apareció en la película de la Liga de la Justicia (2017), pero su papel fue relativamente pequeño.