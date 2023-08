Paola Rojas revela cómo conoció a su novio Marcelo Imposti

Paola Rojas suele compartir la mayoría de sus logros profesionales en redes sociales, no obstante, su vida amorosa ha permanecido en secreto, especialmente después del escándalo por el que atravesó luego de su divorcio con Luis Roberto Albes Zague.

Recientemente la periodista mexicana habló de su actual relación durante el programa ‘Netas Divinas’, pero prefirió no revelar el nombre de la persona, así como también evitar entrar en detalles.

Paola Rojas Foto: Instagram @paolarojas

Paola Rojas revela cómo conoció a Marcelo Imposti

No es la primera vez que la conductora habla de su relación con el empresario, ya que en 2019 comenzaron a ser captados juntos y en 2022 Paola por fin confirmó su noviazgo, no obstante, prefirió mantenerla en privado.

Paola Rojas volvió a retomar el temas luego de los comentarios que surgieron en una de las ultimas ediciones de ‘Netas Divinas’, es por ello que explicó que conoció a Marcelo Imposti desde hace 20 años, es decir, antes de su matrimonio con Zague.

“La verdad es que platico muy poco sobre mi novio porque, bueno, yo soy pública, pero él que culpa tiene. Pero es que sí lo voy a tocar porque fue parecido, lo conocí muchos años antes, en una fiesta” agregó Paola.

El reencuentro surgió en un restaurante, mismo en el que Marcelo Imposti se acercó para hablar de la primera interacción que tuvieron, al parecer desde ese momento se mantuvieron en contacto y poco a poco ambos se fueron involucrando de forma romántica.

“Estaba comiendo con Daniela, de pronto se para Dani y cuando regresa me dice: oye, este tipo que está ahí y yo ¿cuál, el guapo que me fascina y que no puedo dejar de mirar? Y dice: es que dice que te conoció en una fiesta hace años y no se olvida de tu mirada” dijo la conductora.