Amaral revoluciona con un gesto político y artístico al desnudarse en el escenario

Eva Amaral es una cantante y compositora española, de 51 años, integrante del grupo de rock Amaral junto a Juan Aguirre, con el que ha vendido alrededor de cuatro millones de discos y es considerada como una de las mejores vocalistas rock en español. El grupo fue parte del cierre del Sonorama 2023 que terminó con un mensaje que acabó dando la vuelta al mundo.

Amaral aprovechó su actuación en el festival Sonorama Ribera 2023 que se celebró en Aranda de Duero (España) para protestar contra los últimos casos de censura llevados a cabo por gobiernos de coalición entre el Partido Popular (PP) y Vox y solidarizarse con compañeras como Zahara, Miren (Tulsa) y, sobre todo, Rocío Sáiz, quien fuera detenida en Murcia por enseñar los pechos en un concierto en junio pasado.

“Por Rigoberta, por Zahara, por Bebe... para que no nos quiten la libertad...”, dijo esas palabras mientras, al son de la canción Revolución, se quitaba la parte de arriba de su vestido y dejaba los pechos al desnudo.

Y envió un mensaje de apoyo a todas las mujeres: “Porque nadie nos puede arrebatar la dignidad de nuestra desnudez, de nuestra dignidad y de nuestra fortaleza. Porque somos demasiadas y no podrán pasar por encima de la vida que queremos heredar, donde no tenga miedo a decir lo que pienso”, en referencia a la letra de la canción Revolución.

El grupo musical español generó un debate en redes sociales, “Lo que me da pena es que en pleno 2023 las RRSS ardan por un gesto como este y se llenen de comentarios estúpidos y machistas. Este acto tiene trascendencia porque aún hay un sector de la población que lo ve mal y ahí es donde está lo triste. Solo son tetas”, “Gracias por todo lo que haces y lo que sigues haciendo después de 25 años maravillosos disfrutando de tu música, eres un ejemplo a seguir, eres una auténtica artista, nunca cambies, eres muy grande Eva Amaral por la revolución y por la dignidad. Sin mujeres, no hay revolución. #Amaral “El grupo #Amaral es mundialmente conocido y sus componentes llevan 25 años de éxitos, de giras y pabellones llenos. El grupo Amaral y, más concretamente, Eva, no necesita mostrar un seno para ser más famosa ni más comentada, su gesto de apoyo si”, comentaron algunos internautas.

El gesto político y artístico de Eva Amaral prevalecerá. Ha sido emocionante, movilizador, aglutinador y potente. Marca un hito y, ojalá, el inicio de una fase nueva de rearme político de las mujeres; vuelta a la ofensiva, a la autoafirmación y al gozo. #Amaral — Noelia Adánez (@noeliaclasica) August 13, 2023

Si te parecen normal las fotos de arriba pero consideras un escándalo la de abajo, tienes un problema gordo. Grande Amaral. #Amaral #SonoramaRibera2023 pic.twitter.com/75d09FWSF8 — Luis Fernández Bayón (@Luis_bayon) August 13, 2023