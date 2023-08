Conoce el setlist para el concierto de Lana del Rey en México

Este 15 y 16 de agosto el Foro Sol de la Ciudad de México será testigo de una de las presentaciones más populares del 2023, ya que Lana del Rey hará resonar el recinto con todo el repertorio de su gira ‘Say Yes to Heaven’.

La cantante estadounidense ha llevado su actual tour por importantes festivales musicales y recintos, incluyendo al Foro Sol como uno de sus destinos, lo cual ha generado conmoción en sus fanáticos, puesto que han pasado varios años desde la última presentación de Lana en tierras mexicanas.

Lana del Rey (Foto: Reprodução/Getty Images)

Setlist de Lana del Rey en México

“Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd” fue el último lanzamiento discográfico de la intérprete, destacando canciones como “Peppers”, “Paris, Texas”, “Sweet”, entre otras. Para las dos fechas programadas en CDMX, están previstas canciones de este disco, pero también de sus anteriores materiales.

“A&W”

“Young & Beautiful”

“Bartender”

“Chemtrails Over the Country Club”

“The Grants”

“Hope Is a Dangerous Thing for a Woman Like Me to Have - But I Have It”

“Pretty When You Cry”

“Ride”

“Stand by Your Man (Tammy Wynette cover)”

“Blue Jeans”

“Norman Fucking Rockwell”

“Arcadia”

“Ultraviolence”

“Cherry

“Born to Die”

“Diet Mountain Dew”

“Summertime Sadness”

“Video Games”

“Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”

Respecto a los detalles del concierto, se tiene previsto que Lana del Rey salga al escenario del Foro Sol a las 21 horas; sin embargo, sus fanáticos podrán ingresar desde antes al recinto. Por otra parte, Ocesa lanzó una lista de objetos permitidos y no permitidos, con el objetivo de evitar algún contratiempo durante el show.