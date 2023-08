Thirty Seconds to Mars estrena su esperado sencillo “Seasons”

La agrupación galardonada, multi premiada por discos platino Thirty Seconds To Mars, conformada por los hermanos Jared y Shannon Leto, lanza su nueva canción “Seasons” por medio de Concord Records.

El cuarto sencillo del muy esperado sexto álbum de estudio de la banda “It´s The End Of The World But It’s A Beautiful Day”, “Seasons” pregunta si podemos aceptar el cambio sobre la marcha al atravesar diferentes periodos de la vida.

A inicios de este mes, la banda encabezó dos aftershows de Lollapalooza en el House Of Blues de Chicago, donde estrenaron “Seasons.” La banda también hizo su esperado regreso al escenario principal del festival por primera vez desde el año 2006. La revista Forbes calificó el performance como un “espectáculo visual” con “una entrada que difícilmente podrá ser superada”, en referencia al gran salto que realizó Jared desde el techo del escenario para dar inicio al show. La banda también tuvo un invitado sumamente especial, Bryan Garris de la banda de hardcore Knocked Loose para llevar a cabo un performance del sencillo clásico de MARS “They Kill (Bury Me)”.

Thirty Seconds to Mars regresa con nueva música después de 5 años (Cortesía)

“It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day” marca un nuevo territorio sonoro para el dueto, con canciones que van al grano y bien arregladas que se centran en voces emotivas y directas desde el corazón. Las 11 canciones del álbum exploran un nuevo capítulo de sentimientos por los hermanos, mientras se confortan en lo más elemental: el amor, aprovechar el momento, un corazón roto y, finalmente, en la trascendencia.

“Stuck”, el sencillo principal, debutó en el puesto #1 de las listas de música de radio alternativo después de catorce semanas de reproducción al aire, logrando ser el ascenso más rápido en listas de éxito en la historia de la banda. “Stuck” es también el #1 con mayor éxito dentro del Top 10. Thirty Seconds To Mars sigue cosechando éxito a nivel internacional donde “Stuck” logró posicionarse en el Top 10 de listas italianas, esta es la segunda vez que la banda alcanza ese nivel de éxito en tierras italianas. “Stuck” también le dio una reciente nominación a la banda al MTV Video Music Award en la categoría de Mejor Alternativo y ya se encuentra encaminado a superar los 40 millones de reproducciones en todo el mundo desde que fue lanzado.

Este otoño, Thirty Seconds To Mars seguirá cosechando apariciones en los escenarios más grandes del mundo, incluyendo Austin City Limits, When We Were Young Festival y el festival Corona Capital.