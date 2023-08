“Drácula vuelve a ser tan aterrador”, compartió David Dastmalchian

El actor David Dastmalchian, quien participó en la película Oppenheimer, ahora está de regreso en la pantalla grande con Drácula: mar de sangre. Javier Botet as Nosferatu in The Last Voyage of the Demeter, directed by André Øvredal. (Photo Credit: Universal Pictures)

David Dastmalchian, a quien vimos recientemente en la película Oppenheimer, ahora está de regreso en la pantalla grande con Drácula: mar de sangre que se estrena este jueves en las salas de cine en México.

Antes de que estallará la huelga de actores y guionistas en Estados Unidos, que aún mantiene paralizada las producciones de cine y televisión, Dastmalchian compartió con Publimetro cómo fue adentrarse a Drácula con su personaje de Wojhek.

Dirigida por el maestro del terror André Øvredal, cuenta la historia del barco mercante Démeter, encargado de transportar una carga privada de Rumania a Londres. Sucesos extraños comenzarán a ocurrir mientras la tripulación intenta sobrevivir a la travesía oceánica, acechados cada noche por una presencia a bordo del barco.

El actor David Dastmalchian, quien participó en la película Oppenheimer, ahora está de regreso en la pantalla grande con Drácula: mar de sangre. (from left) Wojchek (David Dastmalchian), Abrams (Chris Walley) and Clemens (Corey Hawkins) in The Last Voyage of the Demeter, directed by André Øvredal. (Photo Credit: Rainer Bajo/Univer/Reiner Bajo)

¿Cuál es tu relación con el género de terror y Drácula?

— Crecí en Kansas en una comunidad bastante religiosa y conservadora, y recuerdo que solía bajar las escaleras a escondidas los viernes por la noche para ver Creature Feature, presentado por Creamatia Mortem, quien nos presentó las clásicas películas de terror de Universal. Fui hipnotizado por ellos y enganchado desde entonces. Luego me enamoré de muchas versiones de la historia de Drácula. Es un personaje que sigue golpeando a la gente en el corazón porque representa nuestro miedo al final y la seducción de poder vivir para siempre. En última instancia, en esta historia nos enfrentamos a un enfrentamiento en el que el hambre de Drácula se ha convertido en un horror depredador bestial.

“Disfruté muchísimo Drácula: Mar de Sangre ¡hermosa, espléndida y salvaje!” — Guillermo del Toro

Entonces, ¿qué significó para ti ser parte de esta cinta?

— Cuando leí el guion, quería desesperadamente ser parte de la película y, afortunadamente, tuve la suerte de participar en ella. Luego volé a Alemania y pisé el set de una película de Drácula y se me llenaron los ojos de lágrimas. Nunca lo olvidaré. Estaba solo después de una prueba de vestuario, a punto de hacer un recorrido por nuestro barco, y me sentí muy conmovido. Fue surrealista.

Y en ese barco, el Deméter, juegas como primer oficial Wojchek. ¿Qué clase de hombre es?

— Para mí, Wojchek era un personaje diferente a todo lo que había interpretado antes. Me preocupé profundamente por él mientras leía el guion y sentí que sabía y entendía cuál era el motor dentro de él, porque hay un profundo anhelo en Wojchek de pertenencia y propósito. Creo que como no tenía una familia real, la encontró desde muy joven en el barco y la tripulación de la que formaba parte, pasando la totalidad de su vida en el mar. El barco es tan importante para Wojchek que es casi una persona y más que un hogar para él. Lo es todo para él, y lo atiende constantemente como lo harías con una persona por la que te preocupas profundamente. Entonces, me encantó la idea de que cuando Deméter se ve amenazado, tiene que aumentar sus apuestas, ya que representa mucho para él.

“Tenía mis dudas sobre Drácula: mar de sangre, pero pasas un desgarrador buen momento. Me recordó a lo mejor de las producciones de Hammer de los años 60 y 70”. — Stephen King

Tiene una relación especial con el Capitán Eliot.

— El capitán Eliot, a quien Wojchek ha estado navegando durante mucho tiempo, es su héroe. Entonces, cuando me dice que este es su último viaje y que me haré cargo después de que lleguemos a Londres, me está dando el mayor honor que podría pedir. Wojchek siente que toda su vida ha conducido a ese momento. Es un sueño que nunca pensó que lograría; pero luego se ve amenazado cuando la gente comienza a desaparecer, y reconocemos que hay una fuerza a bordo que se aprovecha no solo de nuestros compañeros marineros, sino también del barco mismo. Esos son grandes regalos para que un actor hinque el diente, a falta de una frase mejor...

También puede interesarte: Thirty Seconds to Mars estrena su esperado sencillo “Seasons”

¿Qué crees que hizo que el director noruego André Øvredal fuera el hombre adecuado para este trabajo?

— Sí, he tenido la bendición en mi carrera de haber tenido la oportunidad de trabajar con algunos de los grandes directores de nuestro tiempo, y el trabajo de André me atrapó en el momento en que vi Troll Hunter. Recuerdo haber pensado: “Quien haya hecho esta película es realmente bueno”. Y luego vi La autopsia de Jane Doe y pensé: “Nunca antes había visto algo así”. También adaptó uno de mis libros favoritos cuando era niño, Historias de miedo para contar en la oscuridad. Entonces, el hecho de que pueda estar en la visión de André Øvredal de una película de Drácula me hizo sentir muy seguro de que estaba en una gran compañía.

Es una persona tan amable y conmovedora, que tiene un profundo aprecio por el viaje de un actor. No es un director que simplemente te dirá qué hacer, dónde pararte o qué decir, ya que realmente quiere entender qué es lo que estás tratando de hacer como actor y está dispuesto a tener largas conversaciones sobre él.

El actor David Dastmalchian, quien participó en la película Oppenheimer, ahora está de regreso en la pantalla grande con Drácula: mar de sangre. (from left) Director André Øvredal and Liam Cunningham on the set of The Last Voyage of the Demeter. (Photo Credit: Universal Pictures)

Hay mucha acción, cuéntanos sobre las exigencias físicas

— Esta fue probablemente la filmación más exigente físicamente de mi carrera. Me magullaban y golpeaban todos los días (risa). Estábamos bajo mucho calor trabajando en exteriores en Malta, y luego filmar interiores en Berlín también fue un desafío para un tipo alto como yo, ya que tenía que trabajar en espacios bastante pequeños. Entrené, boxeé, hice ejercicio e hice yoga para tratar de mantenerme en forma. Me encantó el proceso de incorporar la fisicalidad al trabajo, aunque había días en los que me arrastraba de vuelta a casa y me sentaba con bolsas de hielo pensando: “¿Me estoy haciendo demasiado mayor para esto?”.

Nunca antes habíamos visto un Drácula tan aterrador.

— No, no lo hemos hecho. Llego a ser parte de una tradición que tiene un siglo de antigüedad, y con esta película estamos volviendo a los elementos centrales bestiales más monstruosos sobre los que Bram Stoker escribe en su libro. El Drácula en nuestra película es probablemente el más aterrador que jamás se haya puesto en pantalla, y creo que nos lo hemos estado perdiendo. Entonces, estoy agradecido de ser parte de una película que hace que Drácula vuelva a ser tan aterrador. Lo que lo hace aterrador no solo es que es un gran cazador que puede aprovecharse de la tripulación, sino también que parece disfrutar alimentar el miedo psíquico que está creando. Eso es tan intenso y visceral, y no puedo esperar a que el público se siente en las salas de cine y lo vea.

¿Y qué te asusta en la vida real?

— Finalidad y mortalidad. La naturaleza humana puede ser una de las cosas más hermosas y al mismo tiempo horribles. Entonces, amo a la humanidad, pero a veces también me asusta.

El actor David Dastmalchian, quien participó en la película Oppenheimer, ahora está de regreso en la pantalla grande con Drácula: mar de sangre. (from left) Larsen (Martin Furulund), Petrofsky (Nikolai Nikolaeff), Toby (Woody Norman), Abrams (Chris Walley) and Joseph (Jon Jon Briones) in The Last Voyage of the Demeter, directed by André Øvredal. (Photo Credit: Universal Pictures)

¿Cuándo se estrena Drácula: mar de sangre?