Yeri Mua admite que no ha hecho amigos en la universidad por su culpa

Hace un tiempo, Yeri Mua anunció que se inscribiría en la universidad para tener un título, a pesar de que, según ella, no le hace falta, pues ya tiene el dinero suficiente para vivir cómodamente el resto de su vida.

Sin embargo, detalló que uno de sus sueños era ser políglota y poder hablar mandarín, así que se inscribió en la Universidad del Valle de México en la especialidad de Lengua Extranjeras.

Yeri Mua ya lleva un tiempo asistiendo a la universidad, pero no ha hecho amigos, e incluso, una de sus compañeras se quejó de ella en redes sociales por tratar mal a una amiga que le avisó que estaban dando comida.

Yeri Mua admite que por “mamona” no ha hecho amistad con nadie en la universidad

“Vi esta historia en TikTok de yo en la universidad y saben una cosa, es cierto, pero ahí les va el contexto”, dijo Yeri Mua sobre el vídeo donde aseguraban que le hizo mala cara a una chica.

“Hace rato les dije en vivo, oigan no hice ningún amigo creo que es porque la gente ha de creer que soy bien pinche mamona y en realidad es que fuera de cámaras no soy así, en realidad soy muy seria nunca estoy sonriendo, nunca hablo”, explicó la influencer.

Yeri Mua asegura que siempre tiene cara de mamona porque es así cuando no se siente en confianza, de lo contrario habla hasta por los codos, además, no le gusta sonreír porque cree que las personas se burlarán de sus dientes.

“A la chava que me dijo que había pambazos gratis en la cafetería y solamente le dije no gracias, y no sonreí, perdóname”, se excusó la influencer.