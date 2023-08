El actor Carlos Torres revela que tiene cáncer: “Quiero vivir”

Carlos Torres es un actor que protagonizó un gran número de telenovelas y series. El galán de televisión de 55 años sorprendió a sus seguidores al compartir una noticia en su cuenta de TikToK.

“Hola.. tengo cáncer. Hay momentos en los que me da mucho miedo. Me siento vacío y se me van las ganas de hacer absolutamente nada, pero también hay otros momentos en los que me vuelve el espíritu y trata de convencerme de que esta es la mejor oportunidad para renovarme, para renacer”, fueron sus primeras palabras.

El actor reveló que enfrentará el cáncer, por lo que será operado, “creo que Dios me está fortaleciendo con esto... me da la fuerza para enfrentar este proceso, quiere renovar mi energía y yo estoy dispuesto a que se haga su voluntad. Quiero vivir, creo que todavía hay Carlos Torres para mucho rato, me van a operar les agradezco sus oraciones y yo los voy a mantener al tanto”, finalizó su mensaje que subió este jueves.

“Hace mucho no te veía, sigues teniendo la misma mirada...Dios te bendiga estimado actor, dios te bendiga te cubra y te proteja Dios te dará la oportunidad”, “Ánimo galán, Dios primero, todo saldrá bien. Vive cada etapa y cada momento. Vive aquí y ahora!”, reaccionaron algunos internautas.

Carlos Torres (14 de febrero de 1968) es un actor venezolano, que hace su debut en la televisión en el año 1997, con Mirada de mujer, como Marcos. Después vinieron Tentaciones y Háblame de amor, en TV Azteca.

En 2003 protagoniza la telenovela La hija del jardinero junto a Mariana Ochoa. También, apareció en Telemundo, en la telenovela La patrona, como Julio Montemar, junto a Aracely Arámbula.