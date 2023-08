Yeri Mua es una de las figuras más populares de redes sociales, mismas en las que suele mantenerse bastante activa para interactuar e informar a sus seguidores sobre su vida diaria, por lo cual la tarde de este miércoles 16 de agosto reveló que fue internada de emergencia en el hospital.

Yeri Mua ya había compartido con sus fanáticos los malestares que presentó desde horas antes, pero intentó ignorarlos para concentrarse en sus actividades por su ingreso a la universidad; sin embargo, dentro de las instalaciones comenzó a debilitarse.

Yeri Mua se ha vuelto muy popular en redes sociales.

¿Qué pasó con Yeri Mua?

A través de sus historias de Instagram la tiktoker veracruzana informó sobre su ingresó a una clínica por el deterioro que presentó en su estado de salud; no obstante, evitó hablar del diagnóstico que recibió de parte de los médicos.

“Me internaron chicos, hace rato intente ir a la uni y empeoré porque me mandaron reposo, pongan primero su salud porque por poner siempre otras cosas como prioridad ahora mi cuerpo está respondiendo así. Espero poder hacer live al ratito que me sienta mejor y explicarles que me está pasando. Las quiero” escribió.

Yeri Mua preocupa a sus fans por aparecer en el hospital (Redes Sociales)

Horas más tarde, Yeri Mua señaló que se encontraba estable por el medicamento que le fue administrado, asimismo, explicó que no podrá asistir a la fiesta del maquillista profesional Luis Torres, ya que prefiere recuperarse por completo para retomar sus actividades.

“Ya estoy mejor chicas, lo único que tengo ahorita es dolor de cabeza, me tienen en un dieta liquida. Espero recuperarme, sentirme mejor, mañana tengo la fiesta de Luis Torres y obviamente no voy a poder ir, ahorita lo importante es mi salud y recuperarme. Obviamente me da el bajón porque no puedo hacer nada” informó la youtuber.

Yeri Mua preocupa a sus fans por aparecer en el hospital (Redes Sociales)

Finalmente, la joven originaria de Veracruz explicó que el personal del hospital podría autorizar su salida durante este jueves 17 de agosto, es por ello que se mostró entusiasta de regresar a su casa, en donde podrá explicar con más calma el diagnóstico que obtuvo luego de varios análisis.