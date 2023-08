Alma Cero asegura que jamás ha hablado de los hijos de Edwin Luna y Kimberly Flores

Hace días, Edwin Luna y Kimberly Flores cancelaron a último minuto su participación en el programa “Hoy”, debido a la presencia de Alma Cero, expareja del cantante.

El motivo que dio el cantante y su actual pareja para cancelar su participación fue que se sintieron incómodos de compartir espacio con alguien que ha hablado mal de ellos, e incluso de sus hijos, y temían que la producción provocara un enfrentamiento.

Edwin Luna y Kimberly Flores huyen de "Hoy" al darse cuenta que Alma Cero estaba en el programa

Alma Cero al principio reaccionó con humor de que su pareja huyera de su presencia, pero después compartió que no sería la primera vez que pasaba, y no cree que todo hubiera sido planeado por la producción del programa “Hoy”, ya que considera que ellos no son tan importantes.

“Pues mira yo no estaba informada de quien estuviera. Fue algo muy parecido a lo que pasó en el teatro de Monterrey cuando fuimos a hacer ‘Hoy no me puedo levantar’ que saliendo me dijeron que se habían ido”, expresó Alma Cero ante las cámaras del programa “De primera mano”.

Aunque la actriz iba a promocionar su nuevo proyecto y después se iría, su ex Edwin Luna, decidió retirarse.

La actriz también comentó que el programa “Hoy” era un espacio libre donde cualquier artista podía irse a promocionar y le aconsejó a su ex a dejar el temor y seguir avanzando.

Con respecto a los hijos de Edwin Luna y Kimberly Flores, afirmó que nunca ha hablado de ellos y, de hecho, ha rechazado entrevistas que tengan que ver con menores de edad.

“Me encargo más de mi conciencia que de mi fama, si algo tengo que reiterar es que los niños son una cosa sagrada. No está bien que nadie se meta con un niño porque los adultos estamos re locos, re chiflados, pero los niñitos no tienen la culpa de absolutamente nada”, aclaró Alma Cero.

Y agregó: “De hecho, les he negado entrevistas a ustedes porque hay de por medio un menor. Mi niñez no fue nada sencilla y por eso mismo lo hago”. También aseguró no saber lo que dijo Kimberly Flores sobre ella, porque se la pasa ocupada y no tiene tiempo de andar revisando las redes sociales.