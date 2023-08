Edwin Luna y Kimberly Flores salen molestos del programa “Hoy” por casi toparse con Alma Cero

Edwin Luna y Kimberly Flores habían sido invitados al programa “Hoy”, y desde hace días se había estado promocionado su visita, prometiendo realizar diferentes temáticas con ellos, pero la pareja decidió irse.

Al parecer, cancelaron su participación a último momento cuando se enteraron que Alma Cero, expareja del cantante, se encontraba en el foro.

Alma Cero se ríe de la huída de su ex Edwin Luna al verla: "se espantó de verme tan preciosa"https://t.co/xyjX2VHAvV pic.twitter.com/F8ntH9MJ9d — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) August 10, 2023

Así lo dio a conocer Martha Figueroa, quien compartió que el equipo Edwin Luna al notar la presencia de la exesposa del cantante, le dieron aviso y este canceló su visita.

Edwin Luna se rehúsa a compartir el mismo espacio que Alma Cero

“Habíamos estado anunciando la presencia de Edwin Luna durante varios días, que iba a venir y que íbamos a hacer muchos segmentos con él, muchas cosas, y bueno, resulta que el equipo de Edwin llegó aquí al foro de Hoy y cuando vieron que estaba aquí Alma Cero, que como recordarán, era esposa de Edwin, le avisaron”, notificó Martha Figueroa en el programa Hoy.

Y continuó detallando: “Edwin pidió retirarse y no estar en el mismo espacio donde iba a estar Alma Cero, a pesar de que los separaban casi 40 minutos al aire y por más que intentamos que se quedaran, con llamadas ya no contestaron. No quisieron tener comunicación con Hoy”.

Por su parte, Edwin Luna, junto a su actual pareja, Kimberly Flores, explicó que el motivo por el cuál ya no quiere compartir el mismo espacio con su ex, Alma Cero, es porque ella ha estado hablando mal de ellos.

Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa de Monterrey, opina sobre su reciente escándalo.



El cantante tuvo que haber hecho una presentación en el programa Hoy, pero canceló a última hora porque su expareja, Alma Cero, estaría presente también. pic.twitter.com/1cZjQQqoG5 — Arcadia News (@ArcadiaNews13) August 9, 2023

“Nosotros nunca hablamos de ella, pero ella sí se encarga de hablar de nosotros cada vez que se va a presentar en el mismo lugar que nosotros”, dijo el cantante.

Asimismo, quiso dejar en claro que antes no tenía problemas con estar en el mismo lugar o hablar con ella. Pero ahora quiere evitar problemas y prefiere que le llamen ‘lady fugas’.