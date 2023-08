Karol G revela cómo empezó su relación con Feid, ¿habrá colaboración?

Los últimos meses han sido de grandes satisfacciones para Karol G. Y es que, además de los éxitos que sigue cosechando en su carrera profesional, todo marcha de maravilla en su vida personal.

Luego de su ruptura con Anuel en 2021, la cantante colombiana encontró el amor en el reguetonero Feid, con quien sostiene un noviazgo que confirmaron hace meses y han llevado de manera discreta.

Sin embargo, la “Bichota” decidió abrir su corazón en una reciente entrevista en donde habló sobre el Ferxxo y dejó entrever por primera vez cómo habría nacido el romance que la tiene ilusionada.

Karol G cuenta cómo comenzó su relación con Feid

En una reciente conversación con la revista Rolling Stone, Karol G reveló que conoció a Feid en Medellín, la ciudad natal de ambos, pero pasaron un tiempo sin tener mucha interacción entre ellos.

“Nosotros estuvimos mucho tiempo que no hablábamos, que nos dejamos de hablar y casi que no sabía nada de él”, contó la intérprete de TQG. No obstante, se acercaron nuevamente en 2021.

Durante ese año, la famosa de 32 años invitó a su compatriota de 31 a ser su telonero en su Bichota Tour. Además, colaboraron en Friki, un single que tuvo gran acogida y desató rumores de romance.

Tras tiempo sin hablarse, Karol G y Feid se reencontraron en 2021 | (Instagram)

Aunque no quiso entrar en detalles ni confirmar explícitamente la relación, habría sido en estas fechas en las que las chispas saltaron entre ambos y aparentemente comenzaron su relación.

Por otro lado, lo que Karol G sí contó de manera directa es que ambos han estado trabajando duro en una nueva canción juntos que se llama Verano rosa, un tema que casi entra en su último álbum.

Y es que ella no pensó inicialmente en el famoso para cantar la canción y tardó tanto en hallar al colaborador ideal que no se terminó a tiempo para Mañana Será Bonito (Bichota Season).

Karol G se encuentra en el mejor momento de su carrera | (Instagram)

“(Feid) dice: ‘yo sé que tú estás buscando como mil personas, has pensado en mil personas y nadie te encaja, pero… ¿me vas a dejar montarme en esa canción?”, recordó que le dijo. Al final, aceptó.

“Es una canción de desamor, o sea, es que eso es lo mejor de todo”, agregó la estrella con una sonrisa pícara al hablar sobre su collab con Salomón Villada, el seudónimo artístico de Feid.

La periodista que la entrevistó, Isabelia Herrera, opinó que el comentario de Carolina Giraldo –nombre real de la artista– parecía “un reconocimiento subrepticio de que algo hay entre esos dos”.

Asimismo, reveló un detalle que confirma lo enamorada que Karol G está: tiene de fondo de pantalla en su teléfono “una foto informal de Feid, un poco quemado por el sol y sonriendo”.