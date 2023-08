Música nueva para oídos curiosos: Amor, desamor y baile

Te doy la bienvenida a la segunda entrega de Oídos curiosos, en esta ocasión haremos un viaje por Argentina, Colombia, España y por supuesto México.

Devaneo sobre las relaciones humanas con un toque de nostalgia

Te presento a Magios, una banda argentina que navega entre el rock electrónico y new wave, que se encuentra en la promoción de ‘Presente’, su disco debut, lleno de himnos tan festivos como descorazonados sobre la amistad y las decepciones juveniles.

Exploración del deseo de despertar

Vamos con “No Way I Wake Up (Without You)”, lo más reciente de Ariza, productor y escritor colombiano radicado en Los Ángeles, y además guitarrista de la banda en vivo de Harry Styles. En este nuevo tema encontrarás una combinación de ritmos con profundidad lírica que invita a la reflexión.

Oscuro pero cariñoso acercamiento a los amores y desamores

Aterrizando del otro lado del charco, encontrarás a Chloral, una banda madrileña que ha decidido salir de su zona de confort incluyendo capas de teclados con aires post-punk, voces fuertes y una producción con tintes electrónicos en “El beso”, su más reciente sencillo.

Sin importar tu ánimo, te pondrá a bailar

Cerramos esta edición en territorio nacional, YEE! es una banda pandémica de indie rock que busca llevar su sonido orgánico al escucha y que actualmente promociona “El Flechazo”, una canción con un ritmo dinámico, armonía alegre y una letra agridulce.

Espero que te hayan gustado las propuestas de esta segunda entrega, hasta la próxima semana...

