Hija de ‘Kiko’ se conmueve por perder su cabello a causa del cáncer

El pasado 6 de junio Vanesa Villagrán fue diagnosticada con cáncer, no obstante, semanas después decidió compartirlo con sus seguidores de redes sociales, medio que sigue utilizando para actualizar sobre su estado de salud actual y la evolución que tiene como parte del proceso de quimioterapia al que se somete.

La creadora de contenido en la plataforma de OnlyFans intenta mantenerse fuerte para enfrentar su diagnóstico; sin embargo, a través de sus demás cuentas ha mostrado el difícil proceso que atraviesa, como por ejemplo por la perdida de su cabello a causa del tratamiento médico.

Vanesa Villagrán

Vanesa Villagrán pierde su cabello a causa del cáncer

La hija del famoso actor ha expresado su agradecimiento a sus familiares, amigos y seguidores que frecuentemente envían muestras de cariño y apoyo, pero recientemente publicó un video en TikTok, en el cual pidió más empatía para las personas que tienen que lidiar con una enfermedad así de complicada.

Asimismo, en el clip que compartió también aprovechó para confesar que está perdiendo su cabello por completo, agregando que la primera vez que se dio cuenta no pudo evitar romper en llanto, puesto que su cabello es algo muy importante en su personalidad.

“Se me está cayendo el cabello ya exageradamente, ya estoy a punto de perder mi cabello, ha sido muy impactante, la verdad que cuando se me empezó a caer sí lloré porque es impactante, para una mujer es muy impresionante”, añadió.

Así fue cómo Vanesa Villagrán anunció que tiene cáncer

La modelo suele ser bastante activa en redes sociales, con el objetivo de no perder la interacción con sus seguidores, aunque la mayoría de sus publicaciones son selfies, hace poco sorprendió con una fotografía en la que fue captada al recibir un tratamiento, revelando que padece cáncer.

“El 6 de junio me diagnosticaron cáncer, no lo podía creer, 2 cirugías y aun no lo creía, para mi y mi familia fue muy sorpresivo. Vi como a 6 oncólogos, no salía del hospital, de informarme, de estudios de todo tipo, de consejos, de videos, no sabía donde refugiarme, me sentí tan perdida, una vez más tenía que enfrentarme ahora a esta prueba de Dios y aceptarla” escribió Vanesa en una publicación de Instagram.

Hija de ‘Kiko’ se conmueve por perder su cabello a causa del cáncer (Redes Sociales)

Aunque Vanesa no reveló qué tipo de cáncer padece, mencionó que ya se sometió a dos cirugías y que actualmente se encuentra recibiendo quimioterapia para poder combatir la enfermad.