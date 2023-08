Todo lo que sucedió en la fiesta de Wendy Guevara: sorpresas, reencuentros y altercados

Wendy Guevara tuvo la fiesta que soñaba para su cumpleaños número 30. La ganadora de La Casa de los Famosos México echó la casa por la ventana para celebrar con su familia y amigos en su regreso a León, Guanajuato.

Históricamente, las mujeres trans habían sido representadas en cine y televisión de forma estereotipada y negativa. Wendy Guevara cambió eso y ganó popularidad por su estilo, humor y personalidad.

A una semana de su salida del reality show, la creadora de contenidos regresó a su tierra natal para reunirse con sus amigos y tener un evento que fue planeado de manera especial para ella. Además, se convirtió en un punto de encuentro de famosos influencers.

La popular artista lució un vestido diseñado por Iván David que fue dentro de la temática de La Sirenita. El salón de fiestas se convirtió en una gran pecera llena de amigos, familiares y figuras públicas como Bárbara Torres, Las Horóscopos de Durango, Charlotte Lascuráin, Sol León, entre otros.

Las Horóscopos de Durango se reencontraron para la fiesta de Wendy y le cantaron Antes muerta que sencilla.

Wendy Guevara echó la casa por la ventana en su fiesta de cumpleaños. (Foto: X.)

“Hermosa!!! Y que se ataque quien se tenga que ataca”, “y Marlon no lo ví por ningún lado”, “Te mereces todo lo que pase de ahora en adelante brilla se feliz se tú ahí está la magia eres un ser de luz y todo aquel a tu lado brillará por ti”, “El sentimiento de alegría que me hiciste sentir al verte en la CDLF con tus ocurrencias, es lo que me hace desearte toda la felicidad del mundo”, “Ella es auténtica sin tapujos y sin robar su identidad es ella y ella la queremos por su personalidad de verdad”, fueron algunos mensajes de internautas.

Mientras que del otro lado de la moneda, algunos señalaron, “muchos no estuvimos en la fiesta, pero de lejooooosssss se vio la mala energía mala vibra y la hipocresía”, “En realidad fue algo muy naca esa fiesta y pura gente falsa”, “Ya dejé de seguirla ya no es el contenido que me gustaba de ella”, “La miro rodeada de muchos pero sigue sola…”, “Jaja la raza en lugar de estar feliz puro hate solo por que ya tiene dinero y una buena vida. Como si ustedes con dinero vayan a ser igual”.

